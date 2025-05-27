全面AI升級！三星智慧顯示器主打超大尺寸 冰箱有螢幕還能幫你記錄食材

AI技術的快速進化，全面影響了現代人的日常生活。三星電子今日在台發表多款2025年全新智慧家電，涵蓋智慧顯示器、Soundbar、冰箱與洗衣機，展現以AI技術為核心的創新應用與美學設計。即日起至6月30日止，購買智慧顯示器享線上登錄送好禮，Neo QLED系列最高可享延長保固3年與藝術市集12個月體驗；OLED指定型號可享延長保固3年；指定Q系列Soundbar則送Galaxy A56。此外，6月9日前購買再享The Frame Pro、旗艦Soundbar，以及Music Frame等早鳥好禮。6月1日至8月31日，選購指定家電享最高5,000元電子禮券回饋。

延續年初CES 2025發表的「Samsung Vision AI」，全新智慧顯示器搭載多項AI升級功能、超大尺寸面板及抗反光技術，更看準消費者對大尺寸智慧顯示器的需求持續擴張，推出包含最高100吋的Mini LED QN80F，以及從入門Crystal UHD到旗艦級Neo QLED與MICRO LED等機型，提供83至114吋選擇，滿足沉浸影音需求。

全新AI處理器內建768個神經網路，支援8K/4K AI影像升頻、AI無腦模式、HDR升級與Color Booster Pro動態色彩優化。獨家抗反光面板結合AI護眼功能，依環境調節畫面亮度，提供舒適觀影體驗。音效部分也加入多項AI技術，AI魔幻音場、AI迴聲定位技術Pro、智慧抗噪模式Pro、AI聲音感測學習等，自動依照音源、空間、環境音、使用者習慣帶來更適切內容的聲音體驗。

全新Q系列Soundbar也再升級，Q990F首創支援無線杜比全景聲，QS700F則內建陀螺儀感測器，可依擺放方式自動調整音效，搭配智慧顯示器帶來美感與環繞音效兼具的沉浸式劇院級聽覺體驗。

另外，三星設計生活系列也提升了質感細節，The Frame Pro提升為量子Mini LED背光技術且採用抗反光消光黑面板，加上Pantone色彩認證，展現畫作質感並減少反光。另有The Serif顯示器、The Premiere投影機、The Freestyle微型投影機與Music Frame音響，滿足多元居家風格。今年起，三星藝術市集拓展至更多機型，收藏全球逾3,500件藝術作品，打造個人專屬美術館。

除了智慧顯示器，多款美型Bespoke AI智慧家電同步亮相，均升級「AI Home」螢幕，其中首度在台亮相，預計今年稍晚在台上市的Bespoke AI Hybrid四門旗艦冰箱，搭載9吋全彩觸控螢幕，具備AI智慧鏡頭可辨識多達37種食材，不再怕忘記買了什麼、不小心放到過期，並結合語音助理及SmartThings應用程式，化身居家中控中心，實現無縫連網操作，提升日常便利與能源效率。

洗衣系列則導入7吋螢幕與AI洗衣技術，自動偵測衣物量與髒污程度，調整水量與洗劑；熱泵滾筒洗衣機具備22公斤容量與AI烘乾功能，最快98分鐘完成洗脫烘。三星亦推出熱泵式乾衣機與直立洗衣機，採用AI節能與靜音技術，搭載AI洗衣助手功能，滿足多元家居需求。