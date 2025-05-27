日本鬼才中樂透開法料名店！攜手Li.nu打造3日限定餐會 套餐每人9千元

被譽為「日本美食鬼才」的東京法料名店「Bon.nu」創辦人来栖けい（Kurusu Kei），將於6月14日至16日親赴高雄，與萬象餐飲集團旗下、也是「Bon.nu」唯一海外姐妹店「Li.nu」聯手，舉辦三日限定餐會，即日起開放預訂，套餐每位9,000元，Wine Pairing另加6,000元。

這場特別餐會由來自東京的Bon.nu團隊與Li.nu駐店主廚李祈睿（Michael Lee）共同設計，11道料理將由雙方輪番上菜。來栖けい強調，必須要讓台灣饕客，品嚐到別於東京、高雄日常的誠摯款待，因此像是以法國布列塔尼藍龍蝦入菜的濃湯「萃取」，以及將法國頂級白蘆筍輕裹麵衣，以天婦羅方式呈現的「炸物」，都是只在這三天登場的限定菜品。

来栖けい在大學時代中了樂透大獎，他將獎金2億日圓（當時約4,300萬元台幣）全數花費在享用美食，沒有料理經驗的他在造訪20,000家餐廳後吃出心得、撰寫書籍紀錄後成為知名美食評論家。

後來来栖けい發現自己對於拜訪名店不再有熱情，他曾在接受日本媒體受訪時表示，這些名店往往刻意著重於食材與獨特的烹調料理組合，但人們卻對為何運用某些食材的注意力降低，缺乏食材在菜色上的說服力，「有太多的菜餚無法用單一詞彙描述，烹飪開始變得偏離本質。」

来栖けい在2015年時決定自己開一家餐廳，「Bon.nu」便在東京涉谷代代木開幕。来栖けい選擇單一項食材，化繁為簡地將味道實驗出來。對他來說，風味看似純粹，卻是料理最深層奧義。

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