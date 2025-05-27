快訊

柯文哲辯不會逃亡沒有用！合議庭裁定審判中再羈押禁見2個月

北院裁定柯文哲續押2個月 民眾黨嗆雙標：綠色權貴輕易逃亡

家寧男閨蜜曝光？Andy轟2人頻繁過夜、出國 他遭起底後直球回應

聽新聞
0:00 / 0:00

日本鬼才中樂透開法料名店！攜手Li.nu打造3日限定餐會 套餐每人9千元

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Bon.nu」創辦人来栖けい（右）客座高雄「Li.nu」，與台灣駐店主廚李祈睿聯手打造限定餐會。圖／Li.nu提供
「Bon.nu」創辦人来栖けい（右）客座高雄「Li.nu」，與台灣駐店主廚李祈睿聯手打造限定餐會。圖／Li.nu提供

被譽為「日本美食鬼才」的東京法料名店「Bon.nu」創辦人来栖けい（Kurusu Kei），將於6月14日至16日親赴高雄，與萬象餐飲集團旗下、也是「Bon.nu」唯一海外姐妹店「Li.nu」聯手，舉辦三日限定餐會，即日起開放預訂，套餐每位9,000元，Wine Pairing另加6,000元。

這場特別餐會由來自東京的Bon.nu團隊與Li.nu駐店主廚李祈睿（Michael Lee）共同設計，11道料理將由雙方輪番上菜。來栖けい強調，必須要讓台灣饕客，品嚐到別於東京、高雄日常的誠摯款待，因此像是以法國布列塔尼藍龍蝦入菜的濃湯「萃取」，以及將法國頂級白蘆筍輕裹麵衣，以天婦羅方式呈現的「炸物」，都是只在這三天登場的限定菜品。

来栖けい在大學時代中了樂透大獎，他將獎金2億日圓（當時約4,300萬元台幣）全數花費在享用美食，沒有料理經驗的他在造訪20,000家餐廳後吃出心得、撰寫書籍紀錄後成為知名美食評論家。

後來来栖けい發現自己對於拜訪名店不再有熱情，他曾在接受日本媒體受訪時表示，這些名店往往刻意著重於食材與獨特的烹調料理組合，但人們卻對為何運用某些食材的注意力降低，缺乏食材在菜色上的說服力，「有太多的菜餚無法用單一詞彙描述，烹飪開始變得偏離本質。」

来栖けい在2015年時決定自己開一家餐廳，「Bon.nu」便在東京涉谷代代木開幕。来栖けい選擇單一項食材，化繁為簡地將味道實驗出來。對他來說，風味看似純粹，卻是料理最深層奧義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Li.nu」裡的藏品眾多，期待給台灣饕客別開生面的精緻體驗。圖／Li.nu提供
「Li.nu」裡的藏品眾多，期待給台灣饕客別開生面的精緻體驗。圖／Li.nu提供
與東京本店的家常溫馨感不同，高雄「Li.nu」空間以別緻氛圍打造。圖／Li.nu提供
與東京本店的家常溫馨感不同，高雄「Li.nu」空間以別緻氛圍打造。圖／Li.nu提供
主菜選台灣黃牛與日本F1等級的和牛交配而成的品種「灣本牛」。圖／Li.nu提供
主菜選台灣黃牛與日本F1等級的和牛交配而成的品種「灣本牛」。圖／Li.nu提供
前甜點牛奶冰淇林，口感輕柔，尾韻悠長。圖／Li.nu提供
前甜點牛奶冰淇林，口感輕柔，尾韻悠長。圖／Li.nu提供
来栖けい將看似常態的「苗菜」沙拉加入了更多生嫩根莖葉蔬菜，為入夏後的高雄增添清爽。圖／Li.nu提供
来栖けい將看似常態的「苗菜」沙拉加入了更多生嫩根莖葉蔬菜，為入夏後的高雄增添清爽。圖／Li.nu提供
台日兩組團隊在高雄帶來獨獻台灣的極致款待。圖／Li.nu提供
台日兩組團隊在高雄帶來獨獻台灣的極致款待。圖／Li.nu提供

食材 東京 料理

延伸閱讀

美債跟著勁揚！日本擬減少發行超長期公債 日債應聲大漲

漫畫預言日本2025.7.5大地震 台港韓遊日訂單銳減

影／東京住宅區工地驚傳爆炸數次！疑瓦斯外洩釀6傷

2025怎麼玩日本？東京之外「它」崛起

相關新聞

日本鬼才中樂透開法料名店！攜手Li.nu打造3日限定餐會 套餐每人9千元

被譽為「日本美食鬼才」的東京法料名店「Bon.nu」創辦人来栖けい（Kurusu Kei），將於6月14日至16日親赴高...

等待12年！「教父牛排」首家分店誕生 商業午餐1480元起

粉絲整整等了12年，終於盼到國內指標性牛排館「教父牛排」成立首家分店。全新「教父牛排漢來店」已正式進駐鄰近南港展覽館與南...

林心如、詹子萱都愛用！Max Mara「建築包」喜迎10年紀

為慶祝惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）新館落成，Max Mara曾在...

必收TOP3！星巴克專屬角色「Joe Kind Snoopy」來了

超人氣PEANUTS + STARBUCKS聯名商品好評回歸，星巴克將於5月28日開賣PEANUTS為星巴克打造專屬角色...

「顏色正確」吃王品送招牌菜！最高現賺680元

你有抹茶綠色的衣服嗎？王品集團旗下的「陶板屋」、「藝奇日本料理」、「阪前鐵板燒」本季攜手日本宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶...

1999壽星吃乾杯「角HIGH喝到飽」26元！肉多多免費送肉

1999年於台北東區小巷中創立的「乾杯燒肉居酒屋」，今年迎來品牌26週年，限時推出三大優惠方案。6月4日至6月6日期間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。