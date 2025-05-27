等待12年！「教父牛排」首家分店誕生 商業午餐1480元起

粉絲整整等了12年，終於盼到國內指標性牛排館「教父牛排」成立首家分店。全新「教父牛排漢來店」已正式進駐鄰近南港展覽館與南港Lalaport的台北漢來大飯店1樓，即日起進入試營運，將於5月28日正式開幕。「教父牛排漢來店」主要提供單點菜單，除五大系列招牌牛排外，為方便商務用餐，平日中午另提供三道式個人商業午間套餐，每套售價1480元起。

「教父牛排」創始人鄧有癸主廚指出，台北漢來大飯店座落於交通、展場、商辦交織的台北市新興熱區，國際感與地利兼備，「是相當理想的的地點。」鄧有癸融入多年來多次赴美考察的心得，在挑高6米、佔地200餘坪的新餐廳宴會廳中，特別增設DJ台，可依宴會性質播放主題音樂；這也是「教父牛排」首度擁有可容納150位賓客的宴會廳，除用餐外也可以作為包括婚宴在內的各式宴會場所。

為提供顧客更加彈性、自主性更高的點餐方式，這次「教父牛排漢來店」跳脫教父餐飲系列慣行的套餐思維，改以單點為主、商業午餐為輔，顧客可依需求自行決定餐點豐簡。此外，漢來店更獨家推出迎賓飲品，以桌邊服務的方式，現場調製煙燻青森蘋果汁，讓顧客一入座就儀式感滿點。

在眾所矚目的牛排主餐方面，漢來店主打全台獨賣的美國Newport乾式熟成肋眼與紐約客。美國Newport以精緻的乾式熟成工藝聞名，是美國加州高端肉品品牌。Newport悉心復刻19世紀低光、暗黑的吊掛室環境，避免因光源（紫外線、螢光燈等）加速牛肉表面脂肪氧化，產生不佳氣味，並在科學化的條件控制下（溫度0至4°C、濕度約80%），靜置21至45日不等，使牛肉外皮呈現深色焦糖化，內部則保有鮮紅色澤，釋放濃郁的堅果香、奶油香與乾果氣息，不僅風味濃縮、肉質細緻，更是體現了傳統與現代化技術的完美結合。

Newport牧場乾式熟成肋眼牛排（16盎司、2人份，5200元）、油花細緻如大理石紋，咬下瞬間湧出豐郁脂香，迷人的奶油、堅果氣息與柔嫩口感，令人欲罷不能。Newport牧場乾式熟成紐約客牛排（10盎司，3500元） 紋理緊實、肉味濃郁，焦香外層包藏著帶勁咬感，是熱愛濃郁肉香老饕的夢幻首選。

在牛排的配菜方面，也頗具巧思。「千層馬鈴薯」（290元）將馬鈴薯片層層堆疊、慢煎定型至表面焦酥，出餐時灑海鹽、金箔提味添色，入口綿密酥香，展現極致職人手藝魅力。「焗烤通心粉」（250元）為義大利通心粉拌上煎香的厚切培根、奶油白醬與起司焗烤，香滑濃郁。

在前菜方面，「烤洛克菲勒鮮蠔」（480元）以東石鮮蚵搭配特製香料奶油與自製香草麵包粉焗烤，鮮美噴香。限量供應、耗時4天製作的「瓜仔肉派」（580元），靈感來自法式傳統肉派。將T55麵粉混合奶油製成派皮，填入豬絞肉、油封雞胗、雞肝醬、開心果、綜合香料與國人熟悉的瓜仔（脆瓜）焗烤、靜置，再從封口處注入波特酒醬汁待其凝固，搭配脆如餅乾的派皮入口，愈嚼愈香。

此外，「波本楓糖厚培根」（380元）靈感來自紐約布魯克林百年牛排名店「 Peter Luger Steak House」，「教父牛排漢來店」選用職人手製三倍厚煙燻培根，慢火煎至外酥內彈，油脂香氣與煙燻風味同步迸發，搭著波本威士忌、楓糖和雞湯熬煮的醬汁、蒜粉享用，鹹香混合著甜美，層次豐富。

「台灣自製布拉塔起司」（480元）為絲滑手工布拉塔起司，點綴上雙色葡萄與松子，搭配水蜜桃、紅烏龍與葡萄製作的冷湯，清爽開胃。湯品「煙燻白洋蔥濃湯」（250元）將國產白洋蔥慢火炒至甜味釋出，添入雞湯熬煮、均質，僅以新鮮蒔蘿、海鹽與橄欖油提味，甘美滑順。

而在餐後甜點部分，「教父牛排漢來店」也延續品牌一貫的高水準表現。例如「鹽麴鳳梨奶酪」（380元）在原味奶酪上點綴著以鹽麴淺漬的金鑽鳳梨，品嚐時連同鳳梨丁、鳳梨糖片和盤底的柚子風味醬汁一起入口，乳香綿密、酸甜可人；「焦糖蘋果塔」（380元）富士蘋果烤焙後酸甜多汁，與酥皮、豆蔻風味奶酥一同享用更添口感，搭配上自製紅茶冰淇淋，滋味妙不可言。相信無論是「無牛排不歡」的乾式熟成牛排老饕，亦是對前菜、配菜、湯品、甜點都很在意的全方位饕客，這裡都能滿足最挑剔的味蕾。

◎教父牛排Danny's steakhouse漢來店 ．地址：台北市南港區經貿一路168號1樓 Building A（台北漢來大飯店） ．電話：02-2788-5656 ．營業時間：11:30～15:00、17:30～22:00（試營運期間，午、晚餐晚半小時開始） ．客席數：150位 ．包廂數：6

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