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林心如、詹子萱都愛用！Max Mara「建築包」喜迎10年紀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
柔軟光潔的皮革經過設計後，以垂直條紋致敬惠特尼博物館的建築特色。圖／Max Mara提供
柔軟光潔的皮革經過設計後，以垂直條紋致敬惠特尼博物館的建築特色。圖／Max Mara提供

為慶祝惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）新館落成，Max Mara曾在2015年與Renzo Piano建築事務所合作推出Whitney包款，十年後的2025，Max Mara與惠特尼博物館的二度合作再續、並發表了限量125只的Whitney包款全新配色與尺寸，日前已有葛妮絲派特洛、林心如、張柏芝、秀英與崔熙真皆率先演繹此款新作，以慶祝雙方合作的Whitney包款上市十周年紀。

建築的量體為大、包款為小，但都具備了結構、功能上的相似之處，是人類智慧與文明的產物。Max Mara的「Whitney包」則是以惠特尼博物館新館的外觀為靈感，打造出具辨識度的羅紋設計，並已先後為「巴黎裝飾藝術博物館」（Musée des Arts Décoratifs）和「紐約時裝技術學院」（Fashion Institute of Technology）列入典藏。

2025年的Max Mara 10周年紀念Whitney包款將發表包含粉色、駝色、海洋藍、地衣綠、深棕、黑色...合計13款新色，並新增新增五條排列設計，共六種不同大小尺寸；包款並印上Designed by Renzo Piano Building Workshop字樣，意即為「由倫佐·皮亞諾建築事務所設計」，也象徵了將建築、藝術與包款結合後、Max Mara的義式生活風格哲學。

Max Mara Whitney 10周年紀念包款Pale Rose色、48,000元。圖／Max Mara提供
Max Mara Whitney 10周年紀念包款Pale Rose色、48,000元。圖／Max Mara提供
透過都市街道為背景拍攝，詹子萱與Max Mara Whitney 10周年紀念包款，展現了大都會的俐落知性。圖／Max Mara提供
透過都市街道為背景拍攝，詹子萱與Max Mara Whitney 10周年紀念包款，展現了大都會的俐落知性。圖／Max Mara提供
Max Mara Whitney 10周年紀念包款Naturale色、10萬7,900元。圖／Max Mara提供
Max Mara Whitney 10周年紀念包款Naturale色、10萬7,900元。圖／Max Mara提供
林心如以綠色連身洋裝搭配了Max Mara Whitney 10周年紀念包款。圖／Max Mara提供
林心如以綠色連身洋裝搭配了Max Mara Whitney 10周年紀念包款。圖／Max Mara提供

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