林心如、詹子萱都愛用！Max Mara「建築包」喜迎10年紀

為慶祝惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）新館落成，Max Mara曾在2015年與Renzo Piano建築事務所合作推出Whitney包款，十年後的2025，Max Mara與惠特尼博物館的二度合作再續、並發表了限量125只的Whitney包款全新配色與尺寸，日前已有葛妮絲派特洛、林心如、張柏芝、秀英與崔熙真皆率先演繹此款新作，以慶祝雙方合作的Whitney包款上市十周年紀。

建築的量體為大、包款為小，但都具備了結構、功能上的相似之處，是人類智慧與文明的產物。Max Mara的「Whitney包」則是以惠特尼博物館新館的外觀為靈感，打造出具辨識度的羅紋設計，並已先後為「巴黎裝飾藝術博物館」（Musée des Arts Décoratifs）和「紐約時裝技術學院」（Fashion Institute of Technology）列入典藏。