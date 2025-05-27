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必收TOP3！星巴克專屬角色「Joe Kind Snoopy」來了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
超人氣PEANUTS + STARBUCKS第二波開賣PEANUTS為星巴克打造專屬角色「Joe Kind Snoopy」聯名商品，有馬克杯、不鏽鋼杯和生活用品。圖/星巴克提供
超人氣PEANUTS + STARBUCKS第二波開賣PEANUTS為星巴克打造專屬角色「Joe Kind Snoopy」聯名商品，有馬克杯、不鏽鋼杯和生活用品。圖/星巴克提供

超人氣PEANUTS + STARBUCKS聯名商品好評回歸，星巴克將於5月28日開賣PEANUTS為星巴克打造專屬角色「Joe Kind Snoopy」聯名商品，包括馬克杯、不鏽鋼杯和生活用品等多款聯名商品。其中，有三款達人推薦必收！

此次回歸8款杯款和鑰匙圈、隔熱套等2款生活用品，商品設計展現Joe Kind Snoopy與查理ž布朗和露西在生活中分享愛、歡樂和幸福，展現他與友誼間的溫暖時刻。

推薦必要入守的TOP3：PEANUTS友誼不鏽鋼TOGO冷水杯。杯身霧面質感，搭配粉紅色系的不鏽鋼TOGO冷水杯，杯面設計展現了PEANUTS人物之間的溫馨時刻，以Joe Kind Snoopy為查理·布朗和露西送上了星巴克咖啡，創造了他與朋友們之間的聯繫時刻。

必入手TOP2：PEANUTS友愛冷水壺。以品牌經典綠色系打造的冷水壺，搭配杯身可愛的Joe Kind Snoopy給他最好的朋友一個溫暖的擁抱。冷水壺附有提把和底座套，方便外出攜帶，是補給水分的最佳拍檔。

至於必要入手的TOP1 ，則是PEANUTS友誼馬克杯。暢銷款「PEANUTS友誼馬克杯」，首次推出即吸引大批粉絲搶購，杯面設計以PEANUTS人物一起出去玩和度過美好的時光，搭配夏季繽紛鮮豔黃色系，杯身霧面質感，外觀吸睛，是本次回歸必入杯款之一。

PEANUTS友誼不鏽鋼TOGO冷水杯，售價1,400元。圖/星巴克提供
PEANUTS友誼不鏽鋼TOGO冷水杯，售價1,400元。圖/星巴克提供
PEANUTS友愛冷水壺，售價850元。圖/星巴克提供
PEANUTS友愛冷水壺，售價850元。圖/星巴克提供
PEANUTS友誼馬克杯，售價780元。圖/星巴克提供
PEANUTS友誼馬克杯，售價780元。圖/星巴克提供

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