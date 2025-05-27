「顏色正確」吃王品送招牌菜！最高現賺680元

你有抹茶綠色的衣服嗎？王品集團旗下的「陶板屋」、「藝奇日本料理」、「阪前鐵板燒」本季攜手日本宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，同步推出「雙茶聯名企劃」，將日本直送的京都宇治抹茶、靜岡焙茶入饌，推出一系列特色料理。活動期間凡身著「抹茶綠」或「焙茶色系」的服飾或配件，即可享有品牌專屬優惠，獲贈「金黃酥炸魷魚」、「旨味磯煮鮑魚」等不同料理，最高現賺680元。

陶板屋、藝奇和阪前此次攜手一〇八抹茶茶廊，將「雙茶」作為料理的核心靈魂，打造9支聯名限定新品，預計於6月4日在全台50間門店上市。「陶板屋」設計的主菜「海陸佐一〇八雙茶」，將牛排與魚排搭配由焙茶與黑蒜融合的主廚特製佐醬，再以京都宇治抹茶鹽增添牛肉層次；甜點「一〇八雙茶蒙布朗泡芙」將日式泡芙結合焙茶風味蛋糕與濃郁抹茶甘納許，兼具濃郁與清香。飲品「一〇八抹焙歐蕾」以抹茶、焙茶與牛奶三層堆疊，香濃不膩。

「藝奇」主打「青翠茶韻」入饌。主菜「一〇八抹茶海鮮盛合」嚴選鮮蝦、鮑魚、軟絲，軟絲以蒸炸雙工法疊映鮮味，抹茶粉伴隨溫熱石盤，帶來海鮮與茶韻交織的風味。另外還有「一〇八宇治抹茶巴菲」、「一〇八宇治抹茶豆乳」登場。「阪前」呈現的「稻燒日本A5黑毛和牛」，特別搭配抹茶鹽、焙茶醬等雙茶佐料，演繹和牛與茶風味的層次，另還有茶香濃郁的「一〇八抹茶熔岩蛋糕」上桌。