1999壽星吃乾杯「角HIGH喝到飽」26元！肉多多免費送肉

1999年於台北東區小巷中創立的「乾杯燒肉居酒屋」，今年迎來品牌26週年，限時推出三大優惠方案。6月4日至6月6日期間，凡是1999年出生的壽星，憑身份證件到店消費，即可以優惠價26元，享受1.5小時「角HIGH系列」無限暢飲，搭配當月壽星禮，可獲得店家自製「巧克力慕斯蛋糕」；當日壽星則可升級「燒肉蛋糕」。

「炎肉」為廣島當地人喜愛的燒肉開胃肉品，油脂豐富香甜，適合搭配檸檬一同享用。為慶祝26週年，「日本和牛炎肉」原價399元，6月份每日都享優惠價99元（每桌限點1份）。針對「嗨飲會」活動，6月的週一至週五，民眾穿戴乾杯品牌色「黃色」，即可享受「角嗨系列」無限暢飲優惠，1.5小時優惠價266元。消費者完成拍照打卡任務，可獲得限量「角嗨杯」，送完為止。

繳稅季荷包大失血嗎？連鎖火鍋「肉多多火鍋」自5月30日至6月30日期間，推出稅季大補帖活動，凡提前一日訂位並選用349元以上套餐，說出通關密語「稅季大補帖，好禮五選一」，即可贈送「國產豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蜊/小白蝦」（5選1），現省129元。另外即日起晚間21:30後的宵夜時段，可享「用餐不限時」。

針對畢業季用餐需求，全台門店自6月1日至6月30日期間，8人訂位用餐，加贈「鮮甜蛤蜊100顆/小白蝦50隻/國產豬1.2公斤」（3選1）帶來大份量的滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康