李政宰、F1傳奇車手都搶戴泰格豪雅Monaco限量作新問世

2025年的F1摩納哥大獎賽甫於上周末盛大舉辦，再度翻新了歷史新一頁。不同於其它重要分站，摩納哥大獎賽（Grand Prix de Monaco）更早早跨越了運動、賽車賽事的範疇，成為融合社交、生活風格與奢華體驗的盛會。正因泰格豪雅（TAG Heuer）今年重返賽道成為大會官方時計，品牌於賽事期間邀請韓星李政宰、傳奇車手Mika Häkkinen、好萊塢演員暨賽車手Patrick Dempsey齊聚摩納哥，並發表與Monaco大獎賽同名的Monaco系列三款新作，進而重新宣揚品牌與賽車運動、以及摩納哥（Monaco）傳奇賽道間的深厚連結。

Monaco之所以聲名大噪，正因電影《極速狂飆》 （Le Mans）拍攝期間為知名演員Steve McQueen選用了一只Monaco藍色面盤計時碼表配戴登上大螢幕，開啟了此一汽車與手表的恆常佳話。全球限量971只的Monaco x Gulf計時腕表白色限量版除使用二級鈦金屬、純白配色、Calibre 11自動上鍊機芯，更運用了經典淺藍與淺橘的「Gulf塗裝」於39毫米的面盤中，同時白色織布表帶並選用專業賽車服的防火纖維Nomex®為素材。原汁原味還原了1970年代的狂飆熱情。

Monaco Chronograph Stopwatch限量版計時腕表從一只骨董計時懷表得到靈感並轉譯，原始的Heuer計時懷表可精密計算至1/10秒，並具備黑色面盤與白色外圈、紅色刻度與數字；新款Monaco Chronograph Stopwatch限量版計時腕表因此選用了相似配色：銀色蛋白石的面盤中央為全黑，並搭配紅色分鐘刻度與中央大型計時秒針，全球限量970只，39毫米的二級鈦金屬表殼並經黑色DLC與噴砂處理，酷黑、動感。