快訊

好大的官威！不承認就關起來 高雄警逼洗車工「認罪」性侵女學生

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

又現高齡駕駛暴衝案 74歲翁倒車猛撞數輛車…「10年前酒駕」 駕照早註銷

聽新聞
0:00 / 0:00

李政宰、F1傳奇車手都搶戴泰格豪雅Monaco限量作新問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李政宰上周配戴TAG Heuer泰格豪雅Monaco腕表現身F1摩洛哥大獎賽。圖／泰格豪雅提供
李政宰上周配戴TAG Heuer泰格豪雅Monaco腕表現身F1摩洛哥大獎賽。圖／泰格豪雅提供

2025年的F1摩納哥大獎賽甫於上周末盛大舉辦，再度翻新了歷史新一頁。不同於其它重要分站，摩納哥大獎賽（Grand Prix de Monaco）更早早跨越了運動、賽車賽事的範疇，成為融合社交、生活風格與奢華體驗的盛會。正因泰格豪雅（TAG Heuer）今年重返賽道成為大會官方時計，品牌於賽事期間邀請韓星李政宰、傳奇車手Mika Häkkinen、好萊塢演員暨賽車手Patrick Dempsey齊聚摩納哥，並發表與Monaco大獎賽同名的Monaco系列三款新作，進而重新宣揚品牌與賽車運動、以及摩納哥（Monaco）傳奇賽道間的深厚連結。

Monaco之所以聲名大噪，正因電影《極速狂飆》 （Le Mans）拍攝期間為知名演員Steve McQueen選用了一只Monaco藍色面盤計時碼表配戴登上大螢幕，開啟了此一汽車與手表的恆常佳話。全球限量971只的Monaco x Gulf計時腕表白色限量版除使用二級鈦金屬、純白配色、Calibre 11自動上鍊機芯，更運用了經典淺藍與淺橘的「Gulf塗裝」於39毫米的面盤中，同時白色織布表帶並選用專業賽車服的防火纖維Nomex®為素材。原汁原味還原了1970年代的狂飆熱情。

Monaco Chronograph Stopwatch限量版計時腕表從一只骨董計時懷表得到靈感並轉譯，原始的Heuer計時懷表可精密計算至1/10秒，並具備黑色面盤與白色外圈、紅色刻度與數字；新款Monaco Chronograph Stopwatch限量版計時腕表因此選用了相似配色：銀色蛋白石的面盤中央為全黑，並搭配紅色分鐘刻度與中央大型計時秒針，全球限量970只，39毫米的二級鈦金屬表殼並經黑色DLC與噴砂處理，酷黑、動感。

「壓軸」的Monaco前衛鈦金屬雙追針計時腕表則使用了品牌研發、命名為TH-Titanium「前衛鈦金屬」為表殼，由於透過一種特殊的熱處理工序，TAG Heuer遂令鈦金屬的表面產生了如迷彩般的多變視覺，同時兼具鈦金屬原有的輕量化、抗腐蝕、堅硬等特點，即便包含表帶與表扣，表款總重亦僅86公克、非一般輕盈；Calibre TH81-00自動上鍊機芯讓表款帶來複雜的雙追針計時碼表功能，機芯面盤並在正反面加以萊姆綠色細節點綴，時髦、前衛，訂價488萬元。

從骨董計時懷表得到靈感的Monaco Chronograph Stopwatch限量版計時腕表，黑白分明的雙色面盤是其特色之一。
從骨董計時懷表得到靈感的Monaco Chronograph Stopwatch限量版計時腕表，黑白分明的雙色面盤是其特色之一。
傳奇車手「芬蘭飛人」Mika Häkkinen以Monaco Gulf特別版腕表成為隨身亮點，出席2025 F1摩納哥大獎賽。圖／泰格豪雅提供
傳奇車手「芬蘭飛人」Mika Häkkinen以Monaco Gulf特別版腕表成為隨身亮點，出席2025 F1摩納哥大獎賽。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer泰格豪雅Monaco x Gulf計時腕表白色限量版，二級鈦金屬、39毫米、計時碼表、全球限量971只，31萬3,000元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer泰格豪雅Monaco x Gulf計時腕表白色限量版，二級鈦金屬、39毫米、計時碼表、全球限量971只，31萬3,000元。圖／泰格豪雅提供
李政宰上周配戴TAG Heuer泰格豪雅Monaco腕表現身F1摩洛哥大獎賽。圖／泰格豪雅提供
李政宰上周配戴TAG Heuer泰格豪雅Monaco腕表現身F1摩洛哥大獎賽。圖／泰格豪雅提供
開放式的Calibre TH81-00機芯並在正反面搭配以萊姆綠色細節，展現時髦的科技風格。圖／泰格豪雅提供
開放式的Calibre TH81-00機芯並在正反面搭配以萊姆綠色細節，展現時髦的科技風格。圖／泰格豪雅提供
Monaco前衛鈦金屬雙追針計時腕表使用TH-Titanium「前衛鈦金屬」為表殼，訂價488萬元。圖／泰格豪雅提供
Monaco前衛鈦金屬雙追針計時腕表使用TH-Titanium「前衛鈦金屬」為表殼，訂價488萬元。圖／泰格豪雅提供

賽車手 腕表 李政宰 品牌

延伸閱讀

影／當車手Alonso親自試駕 Aston Martin Valhalla現身摩納哥賽道

影／F1車手體驗台灣人日常! Lando Norris騎三陽到賽道上班

《安道爾》第二季衝出9.8分 美媒讚：近10年最棒影集之一

「財閥家的小兒子2」開拍！宋仲基驚傳被李政宰踢走？

相關新聞

「顏色正確」吃王品送招牌菜！最高現賺680元

你有抹茶綠色的衣服嗎？王品集團旗下的「陶板屋」、「藝奇日本料理」、「阪前鐵板燒」本季攜手日本宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶...

1999壽星吃乾杯「角HIGH喝到飽」26元！肉多多免費送肉

1999年於台北東區小巷中創立的「乾杯燒肉居酒屋」，今年迎來品牌26週年，限時推出三大優惠方案。6月4日至6月6日期間，...

李政宰、F1傳奇車手都搶戴泰格豪雅Monaco限量作新問世

2025年的F1摩納哥大獎賽甫於上周末盛大舉辦，再度翻新了歷史新一頁。不同於其它重要分站，摩納哥大獎賽（Grand Pr...

香奈兒COCO BEACH迎接2025夢幻仲夏 衝浪玩水時髦必備

暢游於水中、盡情沐浴豔陽下、在外徹夜狂歡… 迎接夢幻般的夏日休閒時光，香奈兒（CHANEL）推出2025 COCO BE...

飛利浦推出黑曼巴伸縮快充組 GaN快充x八大防護設計引關注

現代人3C裝置不離身，大至手機、筆電、平板處理工事，小至耳機、相機等隨身藍芽裝置，都需仰賴電力才能運作。然而多設備使用在充電時，常遇到線材忘帶、打結凹折而損壞，或充電速度慢、充電發燙等問題...

阿里山獲雜誌推薦必訪秘境 賓館推住房優惠、搭火車台日雙鐵遊

阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境。阿里山賓館推限量住房專案快閃優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。