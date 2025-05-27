香奈兒COCO BEACH迎接2025夢幻仲夏 衝浪玩水時髦必備

暢游於水中、盡情沐浴豔陽下、在外徹夜狂歡… 迎接夢幻般的夏日休閒時光，香奈兒（CHANEL）推出2025 COCO BEACH系列，服裝滿載明媚陽光氣息，洋溢著愜意的優雅態度與百變風貌，適合各種情境與需求。

迎接夏季泳池和海灘的各種水上活動，比基尼以及附有口袋設計的連身泳裝以金色、粉色及黑色三種的色系呈現，點綴了品牌極具代表性的雙色辮飾。擁有極致柔軟觸感的全新斜紋軟呢毛巾布料，是專為這個夏日假期系列打造，廣泛運用於黑白配色的運動造型剪裁設計之中。在水中暢游後，上岸可換上由直筒長褲搭配長腰帶外套的睡袍風格套裝，亦可選擇束腰披肩與直筒小洋裝，盡情展現優雅姿態。泳裝亦可結合同色系的紗籠、削肩上衣、前繫式襯衫，以及剪裁寬鬆的薄紗長褲，打造層次豐富的仲夏造型。

而香奈兒標誌的符碼也為此系列各種單品注入充滿夏日的活力：雙C圖紋猶如滿天星辰般灑落在夏日迷你裙上，融入立體剪花設計，並搭配同款設計內衣；夢幻般的花卉圖樣出現在日曬褪色效果的墨黑及粉色棉紗上，一系列的夏季丹寧單品，包含了繡飾「COCO」字樣布貼的石洗藍色男友風牛仔褲、短褲，以及羅紋外套，配襯拼接風格的粉彩棉質毛衣與開襟衫，展現輕盈時尚。

一系列單色套裝以現代風格手法重新詮釋優雅的度假閑情：百慕達短褲、經典風衣、lavaliere領襯衫與外套、降落傘褲及高雅披風，在舒適與時尚之間達到絕妙平衡。這些造型服飾選用輕薄細緻的科技布料並點綴菱格紋，讓品牌經典的布料顯現出輕鬆休閒感。