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香奈兒COCO BEACH迎接2025夢幻仲夏 衝浪玩水時髦必備

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
灰白色印花鴨舌帽，37,200元。圖／香奈兒提供
灰白色印花鴨舌帽，37,200元。圖／香奈兒提供

暢游於水中、盡情沐浴豔陽下、在外徹夜狂歡… 迎接夢幻般的夏日休閒時光，香奈兒（CHANEL）推出2025 COCO BEACH系列，服裝滿載明媚陽光氣息，洋溢著愜意的優雅態度與百變風貌，適合各種情境與需求。

迎接夏季泳池和海灘的各種水上活動，比基尼以及附有口袋設計的連身泳裝以金色、粉色及黑色三種的色系呈現，點綴了品牌極具代表性的雙色辮飾。擁有極致柔軟觸感的全新斜紋軟呢毛巾布料，是專為這個夏日假期系列打造，廣泛運用於黑白配色的運動造型剪裁設計之中。在水中暢游後，上岸可換上由直筒長褲搭配長腰帶外套的睡袍風格套裝，亦可選擇束腰披肩與直筒小洋裝，盡情展現優雅姿態。泳裝亦可結合同色系的紗籠、削肩上衣、前繫式襯衫，以及剪裁寬鬆的薄紗長褲，打造層次豐富的仲夏造型。

而香奈兒標誌的符碼也為此系列各種單品注入充滿夏日的活力：雙C圖紋猶如滿天星辰般灑落在夏日迷你裙上，融入立體剪花設計，並搭配同款設計內衣；夢幻般的花卉圖樣出現在日曬褪色效果的墨黑及粉色棉紗上，一系列的夏季丹寧單品，包含了繡飾「COCO」字樣布貼的石洗藍色男友風牛仔褲、短褲，以及羅紋外套，配襯拼接風格的粉彩棉質毛衣與開襟衫，展現輕盈時尚。

一系列單色套裝以現代風格手法重新詮釋優雅的度假閑情：百慕達短褲、經典風衣、lavaliere領襯衫與外套、降落傘褲及高雅披風，在舒適與時尚之間達到絕妙平衡。這些造型服飾選用輕薄細緻的科技布料並點綴菱格紋，讓品牌經典的布料顯現出輕鬆休閒感。

涉事各樣滿足夏季度假生活的配飾，營造出無憂無慮的悠然氛圍：舒適的海灘毛巾、托特包、菱格紋帆布大口蓋包、低跟涼鞋、結合鍊帶設計的寬簷帽、粉色或黑色草編鐘型帽、包覆式泳帽、髮帶以及珍珠首飾等。珍珠飾品、成套泳帽及漸層鏡片太陽眼鏡皆以辮飾緄邊增添細節，交織出時髦雅緻、時而散發波希米亞風情的獨特魅力。

米黑色雙C LOGO木質衝浪手板，22萬5,700元。圖／香奈兒提供
米黑色雙C LOGO木質衝浪手板，22萬5,700元。圖／香奈兒提供
白藍色印花鴨舌帽，37,200元。圖／香奈兒提供
白藍色印花鴨舌帽，37,200元。圖／香奈兒提供
黑色雙C LOGO夾腳拖鞋，37,200元。圖／香奈兒提供
黑色雙C LOGO夾腳拖鞋，37,200元。圖／香奈兒提供
黑白色雙C LOGO海灘巾，28,200元。圖／香奈兒提供
黑白色雙C LOGO海灘巾，28,200元。圖／香奈兒提供
黑色繫帶低跟涼鞋，41,500元。圖／香奈兒提供
黑色繫帶低跟涼鞋，41,500元。圖／香奈兒提供

香奈兒 毛巾 外套

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