響應世界牛奶日！「全家」攜鮮乳坊端4款奶香鮮食　6/1 APP「優惠趣」推一日限定搶券活動

6月將陸續迎來「世界牛奶日」與「世界環境日」，全家便利商店率先響應6月1日世界牛奶日，以實際行動支持在地酪農，延續「便利永續．你也+1」的ESG核心精神，攜手好農品牌「鮮乳坊」，嚴選莊園級優質乳源入料，推出4款Milky Summer奶香鮮食新品，包含「哞哞奶香白醬火腿蛋堡」、「哞哞奶香培根海陸焗飯」、「馬鈴薯玉米濃湯」與「桃氣奶奶夾心土司」，5月28日起陸續開賣；同時邀請消費者共同支持國產乳源，6月1日「全家」APP「優惠趣」更推出一日限定搶券活動，可獲得6大國產品牌鮮乳75折優惠券；此外，6月24前購買指定鮮乳坊聯名商品或鮮奶，有機會抽中鮮乳坊獨家周邊或萬元「全家」購物金。

「全家」長期支持在地酪農及社會企業發展，與「鮮乳坊」自2016年合作迄今，從商品導入販售、牧場認養、鮮食入料聯名開發，不僅推出多達30款聯名商品，更連續8年榮獲行政院Buying Power獎項肯定。同時，全台店舖亦穩定供應各大國產鮮乳品牌，更攜手台北市政府共同推動「鮮奶週報－生生有鮮奶」政策，共同擴大在地乳品消費力道。

響應世界牛奶日，「全家」再度攜手鮮乳坊，嚴選莊園級優質乳源入料，自5月28日起推出4款Milky Summer奶香鮮食新品。「哞哞奶香白醬火腿蛋堡」白醬以桂芳鮮乳入料熬煮，無芝麻堡夾入烤金黃蛋片，加上煙燻火腿，售價49元，搭配指定飲品享69元餐促優惠；「哞哞培根奶香海陸焗飯」使用鮮乳坊桂芳鮮乳熬製濃郁白醬，撒上培根碎、花蛤與德腸，售價89元；「馬鈴薯玉米濃湯」以桂芳鮮乳優質乳源入料，特選香甜玉米粒，搭配特製濃厚湯底，售價55元；6月4日開賣的「桃氣奶奶夾心土司」黃桃奶霜使用鮮乳坊優質乳源，結合帶有果肉的黃桃醬製成，搭配黃桃果醬夾入，展現酸甜與奶香和諧層次，售價35元，搭配指定飲品享49元餐促優惠。

歡慶鮮乳坊聯名新品上市，自5月28日至6月24日「全家」會員凡於店舖購買鮮乳坊聯名商品或鮮乳坊鮮乳任一件，可參加「Milky Summer抽獎趣活動」，有機會抽中鮮乳坊周邊商品盲袋或10,000元「全家」購物金。此外，6月1日世界牛奶日當日上午10點「全家」APP「優惠趣」同步推出「世界牛奶日鮮乳優惠趣」一日限定搶券活動，包含鮮乳坊、林鳳營、光泉、義美、福樂、萬丹等丹等6大國產品牌指定規格鮮乳（936ML），享單件75折優惠（每會員限領2張，限量8萬張；數量有限，搶完為止）。

迎接6月5日世界環境日，「全家」打造「無痕生活」便利提案，透過FamiCollection永續雨具與循環杯「動口不動手」新制，共邀消費者在日常中輕鬆實踐永續。因應梅雨鋒面即將來襲，「全家」FamiCollection推出6款永續雨具新品，包括65cm與60cm自動透明傘，另有成人加長不黏身雨衣，共有黃、藍、奶茶3色，以及兒童加長不黏身雨衣，外觀輕便、材質柔韌透氣。FamiCollection雨具全系列均導入可回收再生塑膠材質，並通過SGS檢測與CNS國家標準，更採用歐盟6P free無毒成分，預估年減近6萬公斤一次性塑膠使用量，更讓綠色選擇真正走入日常。

此外，「全家」持續推動一次性飲料杯減量，全台共1,450間「全家」店舖提供循環杯免費借還服務，更結合「動口不動手」借杯新制服務流程，只需出示會員條碼或報會員電話，即可輕鬆借還，鼓勵消費者減少一次性飲料杯使用，輕鬆養成「無痕生活」新主張。6月24日前於「全家」借用循環杯購買Let’s Café特濃美式／拿鐵、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵指定飲品，均享半價優惠；另每月6號「好咖日」亦鼓勵自備環保杯，享有8元杯扣回饋。