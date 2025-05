650萬點閱達成！威廉達佛驚喜入鏡Miu Miu神秘短片

從2020年發表的Miu Miu Upcycled是由品牌從全世界的二級市場精心挑選,透過重新整理、甚至是改造,為舊設計賦予新生命。2025年Miu Miu再度推出Miu Miu Upcycled系列,並由四度獲得奧斯卡肯定的設計師Catherine Martin合作推出名為Grande Envie的短片,以青春、放縱、渴望為題,傳遞Miu Miu獨有的服裝與哲學觀。

短片共有Callina Liang、Daisy Ridley、Jasmin Savoy Brown、Diana Silvers與Eliot Sumner等模特兒、演員主演,並有Willem Dafoe驚喜客串,短片目前可於Miu Miu官方網站首頁或品牌YouTube官方頻道欣賞,上線約一周至今已有過650萬點閱次數;故事背景選定於1920至1930年代南法戰爭間的一座華麗城堡,寡居的伯爵(Willem Dafoe)在夏日遇見了三位充滿探險好奇心的年輕陌生女子,同時Daisy Ridley飾演的亡魂-伯爵夫人不時在鏡像或暗房下的照片中顯影,過去與當下、未來交疊,一切皆關於渴求、珍貴、永恆與稍縱即逝。

身為導演的Catherine Martin並點出本季2025Miu Miu Upcycled系列的特色是將看似不相關的元素如內衣搭配條紋 T-Shirt、丹寧服裝搭配晚禮服與外套,「既甜美又粗獷,但以極具美感的方式組合在一起,如同1920 至1930年代的風格,這個系列最使我著迷的地方,正在於實用與珍貴的並存。」