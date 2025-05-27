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650萬點閱達成！威廉達佛驚喜入鏡Miu Miu神秘短片

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本次Upcycled系列短片故事背景選定於1920至1930年代南法戰爭間的一座華麗城堡，整體調性神秘而夢幻。圖／Miu Miu提供
本次Upcycled系列短片故事背景選定於1920至1930年代南法戰爭間的一座華麗城堡，整體調性神秘而夢幻。圖／Miu Miu提供

從2020年發表的Miu Miu Upcycled是由品牌從全世界的二級市場精心挑選，透過重新整理、甚至是改造，為舊設計賦予新生命。2025年Miu Miu再度推出Miu Miu Upcycled系列，並由四度獲得奧斯卡肯定的設計師Catherine Martin合作推出名為Grande Envie的短片，以青春、放縱、渴望為題，傳遞Miu Miu獨有的服裝與哲學觀。

短片共有Callina Liang、Daisy Ridley、Jasmin Savoy Brown、Diana Silvers與Eliot Sumner等模特兒、演員主演，並有Willem Dafoe驚喜客串，短片目前可於Miu Miu官方網站首頁或品牌YouTube官方頻道欣賞，上線約一周至今已有過650萬點閱次數；故事背景選定於1920至1930年代南法戰爭間的一座華麗城堡，寡居的伯爵（Willem Dafoe）在夏日遇見了三位充滿探險好奇心的年輕陌生女子，同時Daisy Ridley飾演的亡魂－伯爵夫人不時在鏡像或暗房下的照片中顯影，過去與當下、未來交疊，一切皆關於渴求、珍貴、永恆與稍縱即逝。

身為導演的Catherine Martin並點出本季2025Miu Miu Upcycled系列的特色是將看似不相關的元素如內衣搭配條紋 T-Shirt、丹寧服裝搭配晚禮服與外套，「既甜美又粗獷，但以極具美感的方式組合在一起，如同1920 至1930年代的風格，這個系列最使我著迷的地方，正在於實用與珍貴的並存。」

Miu Miu Upcycled by Catherine Martin系列將從下周6月7日起，首先在Miu Miu倫敦 New Bond Street專門店發表，此後並從6月21日起，於全球指定專門店販售。

Daisy Ridley飾演了已逝亡魂的伯爵夫人，並不時在鏡像或暗房下的照片中神秘顯影。圖／Miu Miu提供
Daisy Ridley飾演了已逝亡魂的伯爵夫人，並不時在鏡像或暗房下的照片中神秘顯影。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Catherine Martin系列將從下周6月7日起，首先在Miu Miu倫敦 New Bond Street專門店發表，此後並從6月21日起，於全球指定專門店販售。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Upcycled by Catherine Martin系列將從下周6月7日起，首先在Miu Miu倫敦 New Bond Street專門店發表，此後並從6月21日起，於全球指定專門店販售。圖／Miu Miu提供
Catherine Martin。圖／Miu Miu提供
Catherine Martin。圖／Miu Miu提供

設計師 服裝 品牌

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