650萬點閱達成！威廉達佛驚喜入鏡Miu Miu神秘短片
從2020年發表的Miu Miu Upcycled是由品牌從全世界的二級市場精心挑選，透過重新整理、甚至是改造，為舊設計賦予新生命。2025年Miu Miu再度推出Miu Miu Upcycled系列，並由四度獲得奧斯卡肯定的設計師Catherine Martin合作推出名為Grande Envie的短片，以青春、放縱、渴望為題，傳遞Miu Miu獨有的服裝與哲學觀。
短片共有Callina Liang、Daisy Ridley、Jasmin Savoy Brown、Diana Silvers與Eliot Sumner等模特兒、演員主演，並有Willem Dafoe驚喜客串，短片目前可於Miu Miu官方網站首頁或品牌YouTube官方頻道欣賞，上線約一周至今已有過650萬點閱次數；故事背景選定於1920至1930年代南法戰爭間的一座華麗城堡，寡居的伯爵（Willem Dafoe）在夏日遇見了三位充滿探險好奇心的年輕陌生女子，同時Daisy Ridley飾演的亡魂－伯爵夫人不時在鏡像或暗房下的照片中顯影，過去與當下、未來交疊，一切皆關於渴求、珍貴、永恆與稍縱即逝。
身為導演的Catherine Martin並點出本季2025Miu Miu Upcycled系列的特色是將看似不相關的元素如內衣搭配條紋 T-Shirt、丹寧服裝搭配晚禮服與外套，「既甜美又粗獷，但以極具美感的方式組合在一起，如同1920 至1930年代的風格，這個系列最使我著迷的地方，正在於實用與珍貴的並存。」
Miu Miu Upcycled by Catherine Martin系列將從下周6月7日起，首先在Miu Miu倫敦 New Bond Street專門店發表，此後並從6月21日起，於全球指定專門店販售。
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