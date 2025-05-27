端午連假海外出遊搜尋量增6% 東京為旅客首選

被譽為「行走的百科全書」的知名作家謝哲青，於上週末在台北國際會議中心為「威廉．透納特展」帶來了一場精彩的講座「光的先知—從印象派到現代藝術的啟蒙大師」，吸引超過800名觀眾蒞臨聽講，隨著謝哲青的步伐行至19世紀的英國、歐陸，走入威廉．透納這位藝術家精彩的生涯。謝哲青從泰德美術館裡與透納的相遇談起，在美術館的策展理念下，透過透納的生命故事、繪畫時的社會環境與畫作主題的歷史脈絡，帶領觀眾一步步感受透納的畫作。透納自小及展現極佳的藝術天賦，首幅公開展覽的作品「海上漁夫」，即透過強烈的明暗對比彰顯了他對光影卓越的掌握能力，又在義大利之旅後轉變了藝術風格，奠定了他被譽為「光之畫家」的重要地位。

2025-05-27 14:43