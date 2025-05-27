端午連假海外出遊搜尋量增6% 東京為旅客首選
旅遊業者Agoda今天發布新聞稿說，5月30日到6月1日端午連假期間台灣旅客海外搜尋量增加6%，最熱門旅遊目的地仍為日本東京；國旅搜尋量增加2%，以台北市為最熱門目的地。
Agoda公布最新住宿搜尋數據，端午連假期間民眾出遊整體興趣較去年同期成長4%，其中又以國際旅遊增幅最明顯達6%，國內旅遊也有2%穩健成長。
海外旅遊方面，Agoda說，由東京、大阪、首爾、沖繩與香港領軍，短程亞洲航線依舊是台灣旅客首選；國內熱門目的地，前5名依序為台北、台中市、宜蘭縣、高雄市與台南市，城市觀光與在地文化依舊吸引力十足。
Agoda表示，數據涵蓋4月1日到5月20日間搜尋，預計於5月30日到6月1日入住的住宿，並與2024年同一節日期間數據比較。
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