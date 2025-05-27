7-ELEVEN「鮮乳周到」 線上定期定額鮮乳認捐開跑

統一超（2912）7-ELEVEN宣布擴大數位創新作為，首創「線上捐物公益訂閱制」，從募資到物資架構結合捐款與捐物的公益訂閱制，於6月1日世界牛奶日首度推出「鮮乳周到」定期定額鮮乳認捐活動，攜手統一瑞穗鮮乳與世界和平會，募集各界善款讓愛接力，每個月用300元就可以讓孩童週週喝鮮乳。

因應消費趨勢轉變，民眾已養成用手機、行動支付做為生活消費輔助工具。7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台自2021年起便與時俱進，結合OPENPOINT APP會員生態圈首創定期定額愛心捐款，透過系統數位化協助社福團體募款數位轉型、增加募款管道，並解決人工開立捐款收據費時費力的痛點，捐助者更可24小時發揮愛心輕鬆做好事，公益捐款訂閱制至今佔比突破14 %，顯見OPEN POINT會員已養成定期定額捐款習慣。

7-ELEVEN表示，今年6月起鮮乳公益認捐擴大創新作為，除了既有的門市ibon公益認捐，從捐款訂閱制出發，首度於OPENPOINT APP線上捐款加入「捐物定期定額訂閱制」，首波攜手已連續合作7年的世界和平會，整合集團資源擴大執行面向，藉由統一瑞穗鮮乳供應高品質鮮乳與全台逾7,100家7-ELEVEN門市，民眾可透過OPENPOINT APP線上選擇定期定額每月捐贈300元，連訂6期再加贈OPENPOINT點數300點。公益團體將募得善款使用「行動隨時取」功能購買統一瑞穗鮮乳後，讓學校老師可每周固定至鄰近門市領取分發給學生飲用，未來期盼此模式可擴散至整年度，期盼匯聚社會善意，補足兒童營養補給缺口，周周喝鮮乳、兌領不間斷助孩童茁壯成長！

統一超商好鄰居文教基金會自2019年起迄今也已連續七年攜手響應「愛心鮮乳認捐」活動，持續扮演著連結企業資源、推動公益參與的平台角色。此次也針對門市ibon公益認捐通路推出加碼活動，凡消費者於 ibon 認捐一組276元的瑞穗鮮乳（每組3入930ml），即由統一超商好鄰居文教基金會加贈一份統一麵包「愛心牛奶球」或「快樂牛奶球」，預計提供1萬2千份，延續關懷初衷，將社會善意透過通路穩定送達有需要的家庭與團體，透過「捐款捐物公益訂閱制」雙軌並行，讓公益隨手做變得更EASY！

不僅如此，迎接6月1日世界牛奶日，7-ELEVEN自即日起祭出限時優惠活動，讓消費者從早到晚都能品味濃濃奶香系列商品。5月28日至6月1日，凡購買瑞穗鮮乳、瑞穗牛奶或Dr.Milker指定品項，任選第二件立折10元，無論是早餐搭配、下午補給都超划算。從5月27日至6月10日，人氣甜點與麵包更祭出近百款指定商品優惠活動，任選兩件即享第二件省10元，為近期首度推出烘焙商品30元以上全品項優惠折扣！更不能錯過5月27日至6月24日的現萃茶「黑糖珍珠撞奶」限定優惠，第二杯立減10元，奶香與Q彈珍珠濃郁可口，讓人喝一口就愛上。快把握一年一度世界牛奶日限時活動，用優惠價格讓滑順生乳捲、濃郁布丁與香軟麵包為日常增添療癒！