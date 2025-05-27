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開箱！ 南台灣最大誠品生活台南獨立店 28日起試營運

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府在2021年開發南區鹽埕段「商八」土地，地方期待已久的「誠品生活台南」明天起試營運，也是繼2013年後，台南再度擁有誠品生活獨棟大店。記者萬于甄／攝影
台南市政府在2021年開發南區鹽埕段「商八」土地，地方期待已久的「誠品生活台南」明天起試營運，也是繼2013年後，台南再度擁有誠品生活獨棟大店。記者萬于甄／攝影

台南市政府在2021年開發南區鹽埕段「商八」土地，繼燒肉業者碳佐麻里新興店去年開幕後，地方期待已久的獨棟大店「誠品生活台南」明天起試營運，為期17天，預計6月14日正式開幕，今早舉辦預覽會開箱，4層樓共6000坪建築物，以挑高10米的雙層書店，擁有南台灣最豐富的書店。

誠品生活書店目前在全亞洲共有53家門市，分佈在台灣、日本、香港、蘇州等地，其中台灣共有39家，而誠品創辦人吳清友來自台南，往年台南也有多間誠品書店限定店，但目前僅有進駐在百貨業1間，如今「誠品生活台南」獨立店將在南區開幕，讓在地民眾相當期待。

業者表示，誠品在台南總算有屬於自己的獨立店面，更是南台灣最大、最豐富的書店，店址鄰近台86線，交通相當便利，且近年來台南國際觀光客效益佳，因此除了服務在地消費者外，也將鎖定國內外觀光客客群，很開心能夠再度回來台南展店。

業者提到，台南目前的店面設置在百貨業內，對於相關規畫都有些受限，不過現在擁有自己的獨立店面，也更能呈現書店自己想要的精神與大家溝通，此次邀集93家專櫃進駐，約有三分之一為在地獨家品牌，餐飲店也占三分之一，周邊可提供1200格汽機車停車位。

其中，書店整體空間以經典木質調結合古銅金色設計，貫穿雙層的高挑10米天井空間，展現典雅寧靜氣質外，也匯聚國內外重量級繪本作家作品進駐，打造繪本公寓，也是南台灣最大兒童館。

另外，來自恆春的超人氣咖啡廳「伯虎在二樓」，也首度跨出屏東進駐台南；在地知名千層蛋糕品牌「貍小路」更為「誠品生活台南」，全新打造「山茶家」甜點店品牌，提供民眾不一樣的感受；試營運起，台南人出示身分證、教育藝文工作者憑名片或工作證，還可獲得限量的敦親睦鄰「專屬厚禮包」，送完為止。

經發局強調，台南具備優質的投資環境，近年來生活機能也不斷提升，在招商投資商業設施帶來人潮與經濟效益的同時，市府也將針對周邊排水、停車環境、交通順暢進行改善，此次，誠品生活為南台灣最大店點，匯集多元內容，除帶動城市經濟發展與創造就業機會，相信也能成為台南旅遊休閒的新亮點。

「誠品生活」書店整體空間以經典木質調結合古銅金色設計，貫穿雙層的高挑10米天井空間，展現典雅寧靜氣質。記者萬于甄／攝影
「誠品生活」書店整體空間以經典木質調結合古銅金色設計，貫穿雙層的高挑10米天井空間，展現典雅寧靜氣質。記者萬于甄／攝影
「誠品生活」匯聚國內外重量級繪本作家作品進駐，打造繪本公寓，也是南台灣最大兒童館。記者萬于甄／攝影
「誠品生活」匯聚國內外重量級繪本作家作品進駐，打造繪本公寓，也是南台灣最大兒童館。記者萬于甄／攝影
「誠品生活台南」明天起試營運，為期17天，預計6月14日正式開幕，4層樓共6000坪建築物，匯集閱讀、藝術文化、生活風格、文創設計、潮流時尚、主題餐飲等多元內容，讓地方相當期待。記者萬于甄／攝影
「誠品生活台南」明天起試營運，為期17天，預計6月14日正式開幕，4層樓共6000坪建築物，匯集閱讀、藝術文化、生活風格、文創設計、潮流時尚、主題餐飲等多元內容，讓地方相當期待。記者萬于甄／攝影

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