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日立冷氣連續24年獲信譽品牌白金獎 歡慶60周年購機月月抽百萬現金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣榮獲空調業界信譽品牌大贏家，日立冷氣蔡清海總經理（左）代表接受立法院長韓國瑜頒予獎項。圖／日立冷氣提供
日立冷氣榮獲空調業界信譽品牌大贏家，日立冷氣蔡清海總經理（左）代表接受立法院長韓國瑜頒予獎項。圖／日立冷氣提供

2025年《讀者文摘》信譽品牌大調查結果出爐，日立冷氣再度榮登空調類唯一「白金獎」，寫下連續24年獲獎紀錄，展現卓越實力與深厚基礎。日立除濕機亦連續13年獲獎，6度榮獲白金獎肯定；日立空氣清淨機則第14度獲頒金獎，印證日立冷氣在空調領域的全方位實力，作為「真正省電霸主」實至名歸。

作為變頻空調領導品牌，日立冷氣長期引進日本尖端科技，並深入洞察台灣市場需求，致力於產品創新，同時打造完美契合現代家庭的空調體驗。2025年升級全新「凍結洗淨3.0+」，結合業界唯一「風扇自動清」功能，透過專利毛刷深層清潔機體深處的貫流風扇，達成從室內機到室外機全方位自動清潔，有效維持運轉效率與空氣潔淨度，不僅提升節能表現，也守護家人健康。

日立AI超變頻除濕機則針對台灣潮濕氣候設計，搭載日本變頻制御技術與獨家凍結洗淨科技，結合淨氣離子功能，有效去除空氣中細菌與病毒。專利可調容量水箱設計，5.3L或4.1L滿水位輕鬆調整，還有多項貼心特仕功能，滿足多元使用情境需求，還可透過雲端App智慧操控，打造省電又潔淨的室內空氣環境。

迎接品牌60周年，日立冷氣推出「60周年大感謝」抽獎活動，自即日起至7月31日止，購買指定產品並完成官網登錄，即可參加月月抽百萬現金與6,000元除濕機購物金的活動，越早登錄，中獎機會越多。

日立冷氣自創立以來秉持「珍愛地球，深耕台灣」的品牌理念，設立全台最大變頻空調製造廠，持續投入在地生產、人才培育與永續發展。如今邁入60周年，日立冷氣將持續以高品質產品，陪伴每個家庭「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」。

除濕機 品牌 冷氣

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