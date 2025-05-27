「一蘭拉麵」升級了！味集中座位少6席、裝設飲水機
來自日本的「一蘭拉麵」，在「台灣台北本店」開幕8週年之際，將內部裝潢重新整修，針對座位數量、飲用水龍頭、結帳流程進行重新調整，預計將於6月12日恢復營業。
創業於1960年的一蘭拉麵，目前在日本全國各地均有分店，目前在全球共有88間分店。2017年，一蘭拉麵正式登台，開設「台灣台北本店」，為海外第四間分店。在迎來8週年之際，將內裝全部翻新，其中招牌的「味集中座位」，從原有的60席縮減為54席。另外為更加符合台灣的飲食習慣，將原設定在每個座位的飲用水龍頭修改成「飲水機」，方便顧客取用。
除此之外，台北本店也將與台中店相同，將採用「先結帳後用餐」的流程，節省顧客用餐後還須等候結帳的寶貴時間。一蘭表示，不僅會持續提供與日本完全相同的味道及服務，亦希望將一蘭的天然豚骨拉麵及新穎的飲食文化拓展至世界各地。「台灣台北本店」重新整修後，將6月12日上午10點恢復營業。
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