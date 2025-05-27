飛利浦推出黑曼巴伸縮快充組 GaN快充x八大防護設計引關注

現代人3C裝置不離身，大至手機、筆電、平板處理工事，小至耳機、相機等隨身藍芽裝置，都需仰賴電力才能運作。然而多設備使用在充電時，常遇到線材忘帶、打結凹折而損壞，或充電速度慢、充電發燙等問題，尤其對差旅族而言，在外奔波除了要快速充電，還得準備多條線、多個插頭，既繁瑣又占空間，「多設備快充且好收納」的解方成為市場剛需。

有你共創「有．設計團隊」 致力於美好生活風格的營造，秉持「好設計點亮未來」的理念，帶來【PHILIPS 黑曼巴伸縮充電組】與大家見面。此系列設計，針對現代使用者的實際痛點，從「攜帶性」、「耐用性」、「充電效率」與「使用安全」四大面向全面優化，推出三款系列商品：旅充組、行動電源組、車充組，一套搞定多種使用情境。

圖／有你共創提供

黑曼巴全系列皆搭載氮化鎵（GaN）新型晶片，提供穩定輸出與高效能快充，並有效降低充電過熱風險。旅充支援全球插座規格，單孔輸出高達45W，筆電也能快充；行動電源則有擁有 20000mAh 大容量，支援雙孔同時22.5W快充；車充輸出功率高達60W，超越一般車充230%。三款皆配備70cm自動伸縮線，1秒收線不打結，經萬次拉伸與彎折測試，延長使用壽命。

此外，充電安全也全面升級。除了是「飛利浦」大廠品質保證，這次更內建八大保護機制，包括過壓、欠壓、過流、靜電、短路、防干擾、過功率與智能控溫保護，可根據設備電力自動切換涓流模式，避免夜間過充，延長電池壽命並防止裝置受損，智慧匹配功能能根據不同設備調節電流，即使多設備同時充電也能穩定輸出。

圖／有你共創提供

【PHILIPS 黑曼巴伸縮充電組】的推出，徹底解決日常生活「忘記帶線」、「充電過熱」、「線材易損壞」等問題。無論日常工作、數位遊牧、國外差旅或戶外拍攝現場，都能快速補足電力，讓工作與生活持續不斷電。

【PHILIPS 黑曼巴伸縮充電組】預計將於5月27日 上午10:30於「嘖嘖平台」獨家上線，上線期間推出限時優惠組合，數量有限，售完為止。更多商品資訊詳見嘖嘖頁面及官方臉書粉絲團。

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