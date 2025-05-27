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謝哲青為透納開講 今夏藝術盛事揭開序幕

聯合新聞網／ 聯合數位文創
謝哲青在講座尾聲引用《文心雕龍》中的名句：「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」，勉勵觀眾親臨展場，親身感受透納作品在不同光線下的變化與魅力。圖／聯合數位文創提供
謝哲青在講座尾聲引用《文心雕龍》中的名句：「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」，勉勵觀眾親臨展場，親身感受透納作品在不同光線下的變化與魅力。圖／聯合數位文創提供

知名作家謝哲青於上週末在國際會議中心為「威廉．透納特展」主講講座「光的先知——從印象派到現代藝術的啟蒙大師」，超過800名愛數愛好者慕名而來。圖／聯合數位文創提供
知名作家謝哲青於上週末在國際會議中心為「威廉．透納特展」主講講座「光的先知——從印象派到現代藝術的啟蒙大師」，超過800名愛數愛好者慕名而來。圖／聯合數位文創提供

被譽為「行走的百科全書」的知名作家謝哲青，於上週末在台北國際會議中心為「威廉．透納特展」帶來了一場精彩的講座「光的先知—從印象派到現代藝術的啟蒙大師」，吸引超過800名觀眾蒞臨聽講，隨著謝哲青的步伐行至19世紀的英國、歐陸，走入威廉．透納這位藝術家精彩的生涯。謝哲青從泰德美術館裡與透納的相遇談起，在美術館的策展理念下，透過透納的生命故事、繪畫時的社會環境與畫作主題的歷史脈絡，帶領觀眾一步步感受透納的畫作。透納自小及展現極佳的藝術天賦，首幅公開展覽的作品「海上漁夫」，即透過強烈的明暗對比彰顯了他對光影卓越的掌握能力，又在義大利之旅後轉變了藝術風格，奠定了他被譽為「光之畫家」的重要地位。

謝哲青在講座中比對了同時代不同主題的畫作，以此理解透納的創作軌跡，像安格爾對大自然的熱愛與對美的審思，或是約瑟夫．萊特對於光線的運用，都曾啟發透納對於作畫的思考；同時謝哲青也介紹了不同時期的風景畫作，闡述從以前到現在透納對後世巨大的影響，強調不僅是塞尚、莫內等印象派大師受到啟蒙，更比對了日本浮世繪大師葛飾北齋、當代藝術家杉本博司的創作，揭開了「針對同一主題反覆創作」的藝術慣例，便是由透納首開先河。在2小時精彩講說的最後，謝哲青以文心雕龍中的名句：「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器。」作結，鼓勵在場的觀眾親臨展覽欣賞真跡畫作，親自感受透納作品在不同光線下的氛圍變化與獨特魅力。「威廉．透納特展：崇高的迴響」預售優惠最後倒數，購票請上 udn售票網或電洽客服專線：(02) 2649-1688。

謝哲青 觀眾 畫作

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