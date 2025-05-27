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台北101會員月回饋再升級 觀景台四人同行一人免費

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101觀景台今年推出「FUN四玩」方案，四人同行一人免費，還可用101Point＋500元輕鬆換票。圖／台北101提供
台北101觀景台今年推出「FUN四玩」方案，四人同行一人免費，還可用101Point＋500元輕鬆換票。圖／台北101提供

端午連假期間台北101正逢會員月活動，今年會員月活動全面升級，自5月29日起一路延續至6月29日，主打每一筆消費都能轉換成實在的回饋。

101會員於會員月活動期間，凡使用101 Pay消費即能享101 Points點數兩倍贈，當日累計滿5萬，再享101 Point 2000點(價值500元)。此外，刷聯名卡當日單筆滿10,000元，亦可享101 Point 2000點(價值500元)。

台北101會員不僅可享館內權益，還可解鎖海外姊妹百貨的專屬優惠，包括泰國ICONSIAM、日本GINZA SIX與PARCO、香港Times Square等國際精品據點，皆能享有同步禮遇。

觀景台今年推出「FUN四玩」方案，四人同行一人免費，還可用101Point＋500元輕鬆換票。喜歡瑜伽的你，還能預約參加「STAGE 101空中瑜珈」，在高空雲端之上體驗不同的瑜伽感受。

此外，「2025國際觀景台繪畫比賽」同步開跑，喜歡繪畫的你可以在台北101找尋最佳視角，用畫筆留下美景，今年的優勝作品將會登上觀景台展出。

同時，台北101還有數家新櫃登場，為購物帶來升級感受，包括TOMMY HILFIGER煥然一新，全新店裝以品牌標誌性的「TOMMY紅」為亮點，搭配全台唯一、各個國家最高等級店櫃才能有的「TOMMY LOVES TAIPEI」店裝設計，展現與在地的連結。

The North Face擴大升級開幕，提供品牌完整系列品項，整體店型設計靈感汲取台灣自然意象，融合「竹、林、山、石」四大元素，為城市探索者打造沉浸式戶外體驗場域，也展現「Never Stop Exploring」的品牌精神。

法國聲學科技音響Devialet台北101旗艦店預計5月29日開幕，全新店裝由品牌巴黎設計團隊打造，整體空間以「純粹」為設計主軸，店內獨家打造「藍色視聽室」，一座彷彿懸浮於空中的立方體結構，猶如空間中的視覺與聲音座標。

Grand Seiko 101 旗艦店全新開幕，同步發表全新Evolution 9系列Spring Drive U.F.A.腕表，帶來白鈦版本SLGB003與鉑金限量版SLGB001。

也有兩家新登場美食，來自米蘭、擁有百年歷史的甜點品牌COVA，主打義式蛋糕與巧克力禮盒；由米其林必比登推薦團隊打造的印度街頭美味「Naan Stop」，帶來香料燉肉與烤餅。

COACH X PEANUTS聯名系列斜背手袋，12,800元。圖／台北101提供
COACH X PEANUTS聯名系列斜背手袋，12,800元。圖／台北101提供
Saint Laurent LE 5 À 7拉菲草皮革小型手袋。圖／台北101提供
Saint Laurent LE 5 À 7拉菲草皮革小型手袋。圖／台北101提供
TISSOT T-Race競速系列石英計時腕表(活力橘) ，18,600元。圖／台北101提供
TISSOT T-Race競速系列石英計時腕表(活力橘) ，18,600元。圖／台北101提供
MONTBLANC Soft系列4卡式卡夾，13,000元。圖／台北101提供
MONTBLANC Soft系列4卡式卡夾，13,000元。圖／台北101提供
台北101觀景台今年推出「FUN四玩」方案，四人同行一人免費，還可用101Point＋500元輕鬆換票。圖／台北101提供
台北101觀景台今年推出「FUN四玩」方案，四人同行一人免費，還可用101Point＋500元輕鬆換票。圖／台北101提供
Atelier Cologne歐瓏赤霞橘光30ml 2,900元、100ml 5,800元。圖／台北101提供
Atelier Cologne歐瓏赤霞橘光30ml 2,900元、100ml 5,800元。圖／台北101提供

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