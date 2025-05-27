名副其實「人間AI」Karina變身未來姬秀GM折疊眼鏡

「人間AI」Karina這回真的變成未來姬了，詮釋GENTLE MONSTER推出的2025 Pocket Collection折疊式眼鏡，呈現這系列的未來主義與超現實主義美學。

GENTLE MONSTER將於5/30正式推出2025 Pocket Collection，折疊式眼鏡的設計可以小巧的折疊收納，這系列有21款全新設計，從金屬質感細節，到星形輪廓的無鏡片款式包括一款與Bratz®合作的聯名產品及玩偶。

限量版Bratz聯名玩偶與GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection同時發布，為慶祝2025 Pocket Collection發售，品牌將於洛杉磯、首爾、上海及曼谷四座城市，打造限時聯名快閃店。