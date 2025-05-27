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名副其實「人間AI」Karina變身未來姬秀GM折疊眼鏡

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Aespa成員Karina詮釋GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
Aespa成員Karina詮釋GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供

「人間AI」Karina這回真的變成未來姬了，詮釋GENTLE MONSTER推出的2025 Pocket Collection折疊式眼鏡，呈現這系列的未來主義與超現實主義美學。

GENTLE MONSTER將於5/30正式推出2025 Pocket Collection，折疊式眼鏡的設計可以小巧的折疊收納，這系列有21款全新設計，從金屬質感細節，到星形輪廓的無鏡片款式包括一款與Bratz®合作的聯名產品及玩偶。

限量版Bratz聯名玩偶與GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection同時發布，為慶祝2025 Pocket Collection發售，品牌將於洛杉磯、首爾、上海及曼谷四座城市，打造限時聯名快閃店。

此系列將於5月30日起，在台灣GENTLE MONSTER微風南山店及官方網站發售。

Aespa成員Karina詮釋GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
Aespa成員Karina詮釋GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER 2025 Pocket Collection。圖／GENTLE MONSTER提供

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