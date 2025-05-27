全聯小時達「527吾愛騎士感恩日」小費單單加碼 端午立蛋限時1元開搶

外送服務已成許多民眾日常生活不可或缺，為感謝外送夥伴長期以來的支持與使命必達的精神，全聯小時達自2022年起推出「527吾愛騎士感恩日」活動，將每年5月27日打造成專屬於騎士的感謝日，並以「你下單，全聯幫你給小費」實際獎勵致謝外送夥伴。今年再度延續暖心回饋，5月27日當天不限合作外送平台，只要成功配送小時達任一訂單，即可享有全聯專屬回饋，每單加碼10元作為感謝騎士的小費。消費者527當天購買小時達全站商品也有優惠，單筆滿800元即贈527福利點，登錄再抽527元購物金，邀請全民一同響應。

根據外送合作平台foodpanda觀察，全聯小時達是外送夥伴最容易拿到小費的品牌之一，foodpanda今年也再次加入響應「527吾愛騎士感恩日」的行列，即日起至5月31日連續5天推出「小費雙倍回饋」，活動期間外送夥伴凡收到來自全聯小時達訂單小費，foodpanda將提供同等金額小費，回饋給外送夥伴。foodpanda也同步回饋消費者，5月27日當天推出5品熱賣零食飲料最低只要1元起銅板價，農心辛拉麵120g每包只要1元、御茶園冰釀麥萃低熱量975ml下殺10元，適逢「週二買全聯」活動，達指定消費門檻，還能享有最高10%胖達幣回饋。

而根據外送合作平台Uber Eats統計，2024年全聯為生鮮雜貨訂單之冠，迎接端午佳節，Uber Eats 針對消費者推出「粽夏端午581」專區，網羅鹹粽、甜粽與涼夏飲品，限時7折起；即日起至6月5日，Uber One會員還可享「增肌減脂」專區滿499元折80元的專屬優惠。

全聯小時達也特別公布上線4年來一系列「全聯騎士之最」，其中有騎士累積接單超過1,260天，也有騎士2024年起光是全聯就接單超過3,000張，還有騎士僅透過配送全聯小時達的訂單，1年就額外收到2,130元小費，服務太好小費擋不住。