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自我放飛小旅行必備！TOD'S盛夏系列 愜意同行
時序邁入五月底、六月即將來臨，義大利品牌TOD’S發表了2025盛夏系列，無論是將精緻五金與皮革結合的輕快涼鞋，草編元素悄悄「爬」上三角形輪廓的托特水桶包，又或選用拉菲草編織的迷你手提包，時尚單品像遠方捎來的一則喜訊般，為平凡日常的生活，以造型燃起愉悅活力。
來自義大利的TOD’S總將自然元素如皮革、棉麻、草編「點石成金」化為具時尚魅力的隨身配件。盛夏系列中最具度假感的草編單肩托特包其包款上半部選用了Nappa Relax小牛皮、下半部則運用手工編織的玉米葉包底強化結構感，同時創造視覺對比，訂價52,600元，迷你款則為47,100元。能愜意感受度假風情的另有一款手工編織以形塑包款結構、並拼接TOD’S雙獅首Blasone皮標的拉菲草手提斜背包，小巧、手提輕便，可收納重要物品，隨時展開下一趟自我放飛的小旅行。
鞋履系列TOD’S則推薦了一雙皮革涼鞋，其鞋面裝飾以細長金屬零件，與皮革的深色凸顯出閃光反差。涼鞋正面具可調式魔鬼氈寬帶，鞋底則採用輕量化的TOD’S經典Gommino豆豆，共有平底、中跟兩種設計，是該信步在城市街道或海灘碼頭？自由決定。
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