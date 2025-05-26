40種口味！日本「蘋果樹蛋包飯」L尺寸比臉還大 開幕送聯名杯

喜歡吃蛋包飯嗎？日本連鎖蛋包飯品牌「蘋果樹蛋包飯」（ポムの樹），將於6月3日正式於LaLaport南港開設全台首間分店，並自5月27日開始試營運。店內提供有約40種口味的蛋包飯，其中還有長度可達24公分、使用5.5碗飯、6顆雞蛋製成的「巨型蛋包飯」。為慶祝新店開幕，消費滿額就贈送日本進口的蘋果樹番茄醬；點購兒童餐就贈送三麗鷗Patty &Jimmy日本聯名杯。

「蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，目前在日本全國擁有近百間分店，包括東京渋谷、台場、大阪梅田、難波等地均有分店，乃是日本最大的蛋包飯連鎖品牌。全新開幕的LaLaport南港店，不僅是全台首間分店，也是品牌首度跨足海外。

蘋果樹提供有約40種口味的蛋包飯， 包括有招牌蛋包飯、起司茄醬、Premium燉牛肉、特製多蜜醬雙倍起司、明太子美乃滋、奶油蟹肉可樂餅牛肉燴醬、咖哩豬排、日式雞排莫扎瑞拉你絲茄汁等多種口味，還可搭配蕃茄炒飯、奶油炒飯、絞肉炒飯等不同飯種，還有不同醬汁口味、豐富配料的搭配組合，整體可達200種選擇。

餐點也針對不同食量的食客設計，分為SS（1.3碗飯、2顆蛋）、S（1.7碗飯、3顆蛋）、M（2.7碗飯、4顆蛋）和L（5.5碗飯、6顆蛋）等4種尺寸。其中L尺寸的蛋包飯長度可達22～24公分，整體份量十足，適合大胃王或是多人分食享用。

每份蛋包飯皆由職人手工現做，蛋皮使用新鮮全蛋，不添加水、牛奶或鮮奶油，外層薄而完整，內層則維持半熟濕潤狀態。最具代表性的「招牌蛋包飯」將滑嫩蛋皮搭配炒飯，再佐以獨家配方番茄醬，風味討喜，每份189～429元起。優先推薦的「Premium燉牛肉蛋包飯」融合日式洋食與燉牛肉，以大塊軟嫩的牛肉為特色，每份399～799元。其他如「鮮蝦滿滿奶油蛋包飯」、「特製多蜜醬雙倍起司蛋包飯」也都是店家推薦款，其他還有義大利麵、焗烤蛋包飯等不同特色產品。

為慶祝新店開幕，6月3日至5日期間，單筆消費滿1,000元，就贈送日本進口的「蘋果樹番茄醬」，限量50瓶；點購兒童餐就贈送「三麗鷗Patty &Jimmy日本聯名杯」1個，限量50個。加入蘋果樹會員，消費當下即贈「唐揚雞」1塊。