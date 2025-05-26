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2個月就撐不住！美登利「壽司吃到飽」一次漲價500元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
美登利台中LaLaport店轉型推出「壽司吃到飽」，並預告將於6月10日大幅調漲價格。圖／擷取自美登利粉絲頁
美登利台中LaLaport店轉型推出「壽司吃到飽」，並預告將於6月10日大幅調漲價格。圖／擷取自美登利粉絲頁

來自日本的「美登利壽司」，自今年4月10日起針對台中LaLaport店轉型推出「壽司吃到飽」方案，吸引許多民眾登門用餐。但是在推出一個多月之際，美登利緊急發布價位調整公告，指出因近期原物料價格大幅上漲，人力成本持續攀升，因此，壽司美登利LaLaport店將於6月10日起進行價格調整，平日午餐由980元調整為1,280元，平日晚餐與週末假日，則由1,180元調整為1,680元，一次調漲500元，漲幅最大達42%。

美登利壽司目前在台灣共有台北大安店、台中LaLaport店等2間門市。今年4月10日起，針對台中LaLaport店轉型成為「壽司吃到飽」型態。標榜在90分鐘的用餐時間中，可以品嚐超過70款現點現做的壽司料理，自助吧也供應多款炸物、冷盤、沙拉、甜點，通通採無限量供應。

不過才推出47天的時間，美登利就於5月26日於官方粉絲團發布公告，指出「自轉型成壽司放題吃到飽以來，我們致力於提供豐富餐點與高品質食材，但因近期原物料價格大幅上漲，人力成本持續攀升，營運成本日益沉重已達不堪負荷的狀態。因此，壽司美登利LaLaport店將於2025年6月10日起進行價格調整。」

其中平日午間時段，原價980元，將調整為1,280元，漲價300元、漲幅31%；平日晚間時段，以及假日全日時段，則由1,180元，調整為1,680元，漲價500元，漲幅為42%。隨著漲價消息出爐，粉絲也表示「怕人吃就不要提供吃到飽」、「技術性控單弄到天怒人怨還敢漲價」、「我爽爽吃旭集3.5小時不香嗎」。但也有網友表示「慶幸已經吃過了」

壽司 吃到飽 LaLaport

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