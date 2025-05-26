吃得到龍蝦、黑鮪魚壽司！承知助by合點壽司開幕送套餐

日本連鎖壽司品牌「承知助by合點壽司」全台第一間分店，即將在5月29日正式進駐南港Lalaport，以自動化軌道的型態，提供百餘款的現握壽司、天婦羅、蕎麥麵等料理。為慶祝新店開幕，當日前20組，將贈「承知助 福 壽司套餐；加入官方會員，招待「抹茶冰淇淋」一份，還能再抽5,000元抵用券。

「承知助by合點壽司」為合點壽司旗下品牌，標榜食材擁有「鮮度」、「風味」、「油脂」、「飽滿度」、「稀少性」等五大特色，由職人採購新鮮魚貨，並由料理長在店鋪內現點現握。台灣首間分店規劃板前座位，以及17個半開放式包廂，透過自動化極速軌道，將料理直送至桌邊。每桌配備的平板設備，也可方便顧客點購餐點。

「承知助by合點壽司」全店共127道的菜單，壽司、生魚片類型菜色佔70%，天婦羅與蕎麥麵等熱食為30%，壽司每貫價格自20元起，其中也不乏高級食材。「伊勢龍蝦握壽司」選用日本千葉產伊勢龍蝦，肉質飽滿富彈性，乃是連鎖壽司店首度使用的食材，每貫250元。「活鮑魚」則使用活貝現剝處理，再搭配頂級海苔、新鮮鮑魚肝呈現，每貫100元。針對追求豐厚油脂的饕客，亦提供「黑鮪魚大腹」、「黑鮪魚中腹」、「黑鮪魚赤身」等選擇，透過現磨的本山葵提味，更顯鮮美本質。

除此之外，店內亦提供鹹香的「筋子握壽司」，還有「櫻花蝦軍艦」、「真鯛壽司」，以及「海寶卷」與「海鮮稻荷」等餐點，同樣都是主力推薦料理。根據日本統計，人氣前10名分別為鮭魚壽司、鮪魚壽司、鮭魚卵軍艦、赤魷壽司、海螺壽司、蔥花鮪魚泥卷、鮮蝦壽司、北海道干貝壽司、赤海老壽司、炙燒蝶魚緣側。

不僅壽司，「承知助by合點壽司」也提供有多種熟食菜單。「炙燒沙朗蔬菜卷」選用日本黑毛和牛，經炙燒後搭配蘿蔔泥、蔥花享用，每份200元。還有「伊勢龍蝦高湯味噌湯」，每碗120元；吃得到炸蝦、半熟炸蛋與時蔬等6品的「承知助天婦羅盛合」，每份220元。蕎麥麵系列則有冷蕎麥麵、蕎麥麵、特大蝦蕎麥麵、竹輪蕎麥麵等品項，每份90元起。

為慶祝開幕，5月29日開幕當天，前20組消費者，凡4人同行即贈「承知助 福 壽司套餐」1份，價值390元。6月30日前加入那波麗士餐飲集團LINE官方會員，立即招待「抹茶冰淇淋」1份，價值40元，並獲贈全集團通用100元折價券。6月30日前，LINE官方會員可獲得一次抽獎機會，有機會抽中現金抵用券5000元、壽司盛合等餐點，成功邀請好友加入，即可再獲得額外抽獎機會。

【承知助by合點壽司】