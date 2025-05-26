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餐飲小金雞進軍台南 漢來上海湯包第七店進駐誠品生活

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
漢來上海湯包進駐誠品生活台南。圖／漢來美食提供
漢來上海湯包進駐誠品生活台南。圖／漢來美食提供

看準台南南區住宅成長與觀光人潮雙重優勢，漢來美食旗下中餐品牌「漢來上海湯包」進駐新開幕的誠品生活台南，成立台南第2間、全台第7間分店，看好南區將成為台南下一個餐飲品牌熱區，漢來美食搶得先機，積極布局，強勢卡位。

漢來美食表示，近年台南南區大樓林立、年輕家庭與小資族快速進駐，以30~45歲生活型消費者成為主力客群，對舒適、高質感、價格合理的用餐空間需求日增，而新據點鄰近安平觀光圈，具備在地生活與國際旅遊流量的雙引擎動能。

漢來美食表示，漢來上海湯包持續深耕台南市場，繼2018年進駐南紡購物中心後，今年5月再拓新點，插旗誠品生活台南，作為全台首家源自五星級飯店的湯包品牌，自2017年創立以來，以18摺工藝、皮薄餡豐、湯汁飽滿的小籠湯包為招牌，並結合多道川滬名點與精緻小炒，打造高質感、適合聚餐與家庭客層的中式料理空間。

漢來美食也說，漢來上海湯包目前已於台中、桃園、高雄、新竹等縣市設有據點，營運穩健成長，被譽為漢來美食旗下表現最亮眼的小金雞。

美食 台南 上海

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