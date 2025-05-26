LOEWE經典Puzzle包歡慶10周年 限定系列台北快閃約起來

西班牙品牌LOEWE的Puzzle包於2015年，以摺紙為靈感的新穎結構橫空出世，成為品牌最具代表性的經典設計。今年適逢Puzzle包款誕生10週年，LOEWE為紀念這重要時刻，特別推出Puzzle 10限量系列，包含十年來19個最具代表性的Puzzle款式的復刻典藏版（re-edition），和一款全新的Confetti設計，展現了Puzzle包款在過去十年中融入不同藝術家作品、文化主題及實驗性材質的豐富演變。除了包款本身，一系列慶祝活動還包括全球限定店、工匠現場示範製作、紀念雜誌的出版及數位互動體驗。

Puzzle包的最大特色是其新穎長方體結構，包款看似可以像紙一樣摺疊起來，於2015春夏女裝展中正式亮相以來，歷年來其材質及配搭演變層出不窮，還有因應而生的各種配飾。

Puzzle 10限量系列是西班牙LOEWE皮革工坊的原創概念及工藝結晶，彷彿畫布般展現各種精緻手工如貼花、刺繡、十字繡以及LOEWE代表性的拼皮技術，19個典藏版款式中，有的為知名藝術家的畫作靈感圖案，卡通人物、普普藝術、超現實主義、夏威夷拼布、蘇格蘭格紋以及像素圖形等。全新的Confetti，表面裝飾數千塊小皮塊及金屬珠片，則是Puzzle當代文化及藝術經典的集大成。每個包款均鑲有一塊限量系列金屬牌並繫上兩個LOEWE氣球掛飾，並附有一個訂製盒，盒面燙有品牌的金箔Anagram標誌，盒內附一個以典藏版包款為靈感的特別版拼圖遊戲。

LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售，例如於紐約Bergdorf Goodman及倫敦Harrods百貨開設的限定店；品牌也並將在北京啟皓藝術館及和台北Dopeness Art Lab舉行展覽， LOEWE工坊的工匠也將到訪指定城市示範Puzzle包款製作技術。除此之外，LOEW將會出版紀念版雜誌回顧Puzzle的演變歷程，並介紹Puzzle 10系列各典藏版款式背後的故事。

LOEWE Puzzle 10週年台北快閃空間

期間：2025年5月29日- 6月1日

地點：台北 Dopeness Art Lab