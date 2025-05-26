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LOEWE經典Puzzle包歡慶10周年 限定系列台北快閃約起來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Puzzle 10系列Polka波爾卡圓點典藏版，致敬2018秋冬女裝系列與圓點圖案的趣怪浪漫。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Polka波爾卡圓點典藏版，致敬2018秋冬女裝系列與圓點圖案的趣怪浪漫。圖／LOEWE提供

西班牙品牌LOEWE的Puzzle包於2015年，以摺紙為靈感的新穎結構橫空出世，成為品牌最具代表性的經典設計。今年適逢Puzzle包款誕生10週年，LOEWE為紀念這重要時刻，特別推出Puzzle 10限量系列，包含十年來19個最具代表性的Puzzle款式的復刻典藏版（re-edition），和一款全新的Confetti設計，展現了Puzzle包款在過去十年中融入不同藝術家作品、文化主題及實驗性材質的豐富演變。除了包款本身，一系列慶祝活動還包括全球限定店、工匠現場示範製作、紀念雜誌的出版及數位互動體驗。

Puzzle包的最大特色是其新穎長方體結構，包款看似可以像紙一樣摺疊起來，於2015春夏女裝展中正式亮相以來，歷年來其材質及配搭演變層出不窮，還有因應而生的各種配飾。

Puzzle 10限量系列是西班牙LOEWE皮革工坊的原創概念及工藝結晶，彷彿畫布般展現各種精緻手工如貼花、刺繡、十字繡以及LOEWE代表性的拼皮技術，19個典藏版款式中，有的為知名藝術家的畫作靈感圖案，卡通人物、普普藝術、超現實主義、夏威夷拼布、蘇格蘭格紋以及像素圖形等。全新的Confetti，表面裝飾數千塊小皮塊及金屬珠片，則是Puzzle當代文化及藝術經典的集大成。每個包款均鑲有一塊限量系列金屬牌並繫上兩個LOEWE氣球掛飾，並附有一個訂製盒，盒面燙有品牌的金箔Anagram標誌，盒內附一個以典藏版包款為靈感的特別版拼圖遊戲。

LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售，例如於紐約Bergdorf Goodman及倫敦Harrods百貨開設的限定店；品牌也並將在北京啟皓藝術館及和台北Dopeness Art Lab舉行展覽， LOEWE工坊的工匠也將到訪指定城市示範Puzzle包款製作技術。除此之外，LOEW將會出版紀念版雜誌回顧Puzzle的演變歷程，並介紹Puzzle 10系列各典藏版款式背後的故事。

LOEWE Puzzle 10週年台北快閃空間

期間：2025年5月29日- 6月1日

地點：台北 Dopeness Art Lab

預約參訪連結：https://liff.line.me/2000061893-qxGwB6Xw

Puzzle 10系列Ken Price典藏版，向藝術家Ken Price致敬。圖／LOEWE提供
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Puzzle 10系列Paula’s Ibiza奇異果典藏版。圖／LOEWE提供
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Puzzle 10系列Joe Brainard 典藏版，向這位美國藝術家致敬。圖／LOEWE提供
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Puzzle 10系列，Patchwork拼布典藏版，致敬最初於2018早春男裝系列中亮相的包款。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列，Patchwork拼布典藏版，致敬最初於2018早春男裝系列中亮相的包款。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Mackintosh典藏版，以品牌曾與蘇格蘭建築師兼藝術家Charles Rennie Mackintosh合作的包為靈感。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Mackintosh典藏版，以品牌曾與蘇格蘭建築師兼藝術家Charles Rennie Mackintosh合作的包為靈感。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列日本動漫典藏版，2016春夏男裝系列的靈感來自日本之行，將21世紀城市超現實主義風格融入Puzzle設計。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列日本動漫典藏版，2016春夏男裝系列的靈感來自日本之行，將21世紀城市超現實主義風格融入Puzzle設計。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列2015秋冬展系列典藏版。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列2015秋冬展系列典藏版。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列2018春夏展系列典藏版，靈感為2018春夏女裝展中亮相的Puzzle包。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列2018春夏展系列典藏版，靈感為2018春夏女裝展中亮相的Puzzle包。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William Morris典藏版，重現品牌曾與這位藝術家兼設計師的聯名。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William Morris典藏版，重現品牌曾與這位藝術家兼設計師的聯名。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列彩色典藏版，致敬2017早春女裝系列的Puzzle包。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列彩色典藏版，致敬2017早春女裝系列的Puzzle包。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Pixel像素圖形典藏版，是以2023春夏女裝展其中一個主題「老式復古電子遊戲及數碼圖形」為靈感。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Pixel像素圖形典藏版，是以2023春夏女裝展其中一個主題「老式復古電子遊戲及數碼圖形」為靈感。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Varsity學院風典藏版，致敬2018早秋男裝系列Puzzle包，靈感來自上一季女裝展的捲頭長筒運動鞋。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Varsity學院風典藏版，致敬2018早秋男裝系列Puzzle包，靈感來自上一季女裝展的捲頭長筒運動鞋。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Plumeria緬梔花典藏版。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Plumeria緬梔花典藏版。圖／LOEWE提供
Puzzle 10 Cloud典藏版，原版為2017春夏女裝系列的Cloud Puzzle。圖／LOEWE提供
Puzzle 10 Cloud典藏版，原版為2017春夏女裝系列的Cloud Puzzle。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Paula’s Ibiza Parrot典藏版，出自2017 Paula's Ibiza系列。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Paula’s Ibiza Parrot典藏版，出自2017 Paula's Ibiza系列。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10系列將由2025年5月29日起於指定專門店販售。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列西部牛仔典藏版，靈感為2019早秋系列的Puzzle包款，因為同年LOEWE開設美國第一家CASA LOEWE旗艦店。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列西部牛仔典藏版，靈感為2019早秋系列的Puzzle包款，因為同年LOEWE開設美國第一家CASA LOEWE旗艦店。圖／LOEWE提供
Puzzle 10 Confetti，是LOEWE為慶祝Puzzle十週年，特別製作的全新Puzzle版本，包款表面有手工刺繡的數千塊五彩紙碎般的小皮塊，令人回想起2023年秋冬女裝展現場由義大利藝術家Lara Favaretto創作的《Midsommar》立方體裝置。圖／LOEWE提供
Puzzle 10 Confetti，是LOEWE為慶祝Puzzle十週年，特別製作的全新Puzzle版本，包款表面有手工刺繡的數千塊五彩紙碎般的小皮塊，令人回想起2023年秋冬女裝展現場由義大利藝術家Lara Favaretto創作的《Midsommar》立方體裝置。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Tartan蘇格蘭提花典藏版，呼應2020早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列Tartan蘇格蘭提花典藏版，呼應2020早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William De Morgan典藏版，原版為2020早春系列以William De Morgan的作品裝飾的作品。圖／LOEWE提供
Puzzle 10系列William De Morgan典藏版，原版為2020早春系列以William De Morgan的作品裝飾的作品。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 10系列還包括一系列俏皮討喜的吊飾。圖／LOEWE提供
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