2025怎麼玩日本？東京之外「它」崛起

台灣人究竟有多愛前往日本旅遊？自由行、奢華團、獨旅風潮正盛，旅行社還有機會嗎？誰是今年爆紅的旅行社黑馬？大數據股份有限公司於今（26）日公布最新《2025最新旅行社撩動台灣人遊日心法》洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體自2023年1月1日至2025年3月31日統計發現，2024年總聲量近200萬筆，年成長率達17%。同時，日本熱門旅遊城市中，東京蟬聯兩年聲量冠軍，名古屋年成長74%，增幅居首。大數據(股)公司表示，日本旅遊不只是「出國放鬆」的選項，自由行、獨旅與文化體驗將成為新主流，除了價格，旅客更追求內容的深度與情感的共鳴，這也代表旅行社未來的角色，將從「行程規劃者」轉型為「生活體驗策展人」。

名古屋強勢竄升！網路聲量年成長74%

根據交通部觀光署統計，2024年台灣出境人次達1,685萬，其中前往日本的旅客高達600萬人，顯示日本依然穩居台灣民眾最愛的海外旅遊目的地。同時，大數據(股)公司最新《2025最新旅行社撩動台灣人遊日心法》洞察報告也指出，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，自2023年1月1日至2025年3月31日間觀測，針對2024年日本旅遊的網路聲量高達194.9萬筆，較2023年成長約17%。這不僅反映實際人流大幅上升，也同步帶動KOL貼文、社群互動與網路討論熱度，形成線上線下旅遊熱潮共振。

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在十大遊日熱門城市中，東京連續兩年穩居聲量冠軍，展現其作為台灣旅客首選目的地的穩固地位。名古屋則強勢竄升，年聲量成長高達74%，為各城市之冠，其背後推手來自合掌村冬季景色魅力不減，並透過KOL短影音推播成功掀起討論熱潮，成為社群旅遊話題中的「黑馬城市」。緊隨其後的是北海道大城札幌，憑藉豐富的自然與人文資源，以及周遊券的交通便利，加上KOL導流助攻，不僅自身聲量成長，更進一步帶動旭川、登別、小樽、洞爺湖等周邊景點的人氣。對旅遊業者而言，札幌可視為「進出北海道的門戶」，透過整合交通票券與熱門景點的產品包裝，推動「多點串聯行程」，不僅能有效分散觀光熱區人潮，也有助於創造更多元化的旅遊記憶與商業價值。

2024最大黑馬！精緻路線將成差異化關鍵

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2024年，台灣旅行社仍積極佈局赴日市場，透過創新行銷與產品設計再創聲量佳績。雖然部分旅行社2024年日本旅遊市場聲量都較2023年衰退，但易飛旅遊、大榮旅遊、大興旅行社、五福旅遊、燦星旅遊及山富旅遊等都較去年成長。其中，易飛旅遊以「日本旅遊專家」自我定位強勢突圍，年聲量一舉成長141%。主打東京近郊的全方位玩法，結合親子樂園、自然美景、購物與溫泉，推出符合小資與家庭族群需求的半自助主題行程，輕鬆實現夢幻又多元的東京之旅。同時，易飛旅遊也積極耕耘沖繩市場，結合風獅爺文化與自由探索行程，打造具深度與情感連結的沉浸式在地體驗。

大榮旅遊則穩守「精緻旅遊」路線，布局北陸、沖繩、小樽與合掌村等人氣景點，年聲量成長達85%。其主打高品質與文化深度兼具的行程，並大力推動內容行銷策略，2023至2024年間共發出近1,100則貼文，累積超過56.3萬個按讚數。透過圖文並茂與情境導入，有效提升品牌互動率與網友參與感，展現操作實力與策展能力兼具的行銷成果。

旅行社靠「彈性、體驗、文化」重塑吸客力

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隨著2024年台灣赴日旅遊需求強勁反彈，「自由行」正式躍升為市場主流，相關網路聲量達29.6萬筆，年成長達24%。其中，「一日遊行程」與「主題門票銷售」聲量分別成長28%與20%，顯示消費者對於彈性、輕量與自主行程的高度偏好。面對趨勢轉變，旅行社快速調整策略，推出多元半自助行程，靈活整合交通、住宿與自由活動選項，成功吸引自由行與一人旅行族群，建立差異化競爭優勢。

除自由行外，奢華旅遊也成為帶動市場成長的新引擎。多家旅行社攜手KOL，以郵輪、星級飯店與米其林餐食為亮點，打造兼具儀式感與生活感的高端旅遊情境。從「結婚紀念」到「犒賞自己」，KOL以真實經驗分享，將奢華旅程轉化為貼近生活的渴望目標，激發網友情感共鳴與參與意願。同時，文化深度旅遊話題亦持續發酵，成為旅行社拓展內容行銷的重要利器。例如東南旅遊攜手電影《擅長捉弄人的高木同學》，以小豆島為取景地設計行程，打造影迷朝聖與在地文化融合的沉浸式旅遊體驗；山富旅遊則結合賞楓行程與寺廟文化，推廣奧入瀨溪與東北秘境之美，創造網路熱度與景點記憶點。

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