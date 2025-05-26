史迪奇、哈利波特粉絲必收！PANDORA、點睛品聯名來了
隨著經典動畫「星際寶貝：史迪奇」真人版電影上映，以串飾聞名的丹麥首飾品牌Pandora與 Disney聯名推出「史迪奇」系列新品，把淘氣可愛的史迪奇與好友安琪都透過彩色琺瑯變成討喜的串飾，還有學士帽的畢業生造型史迪奇，是紀念青春旅程的最佳禮物。同時推出的還有彩色琺瑯和鑲嵌鋯石的史迪奇戒指與項鍊，讓搭配的選擇更完整豐富。歡慶新品上市，即日起至2025年6月30日（一）止，凡於Pandora門市單筆消費7,800元（含一件星際寶貝聯名商品），即可獲得「限量版史迪奇珠寶盒」一只，數量有限，送完為止。
而超人氣的經典IP哈利波特，今夏則是與香港周生生集團旗下的點睛品合作，將系列電影中的經典象徵物件、人物和場景，變成時髦的造型金飾。一進霍格華茲就會遇到的分類帽，以及代表性的史萊哲林、赫夫帕夫、雷文克勞、與葛來芬多四學院都有自己的串珠。主角哈利波特、與好友榮恩衛斯理、妙麗格蘭傑也都有Q版造型串珠亮相，細節如哈利額前的閃電符號、榮恩的小雀斑以及妙麗的長捲髮都相當討喜。另外催狂魔出現時哈利所召喚出的銀鹿，化身具有保護力的護法現身黃金吊墜，以及魁地奇球場的金探子單邊耳環，都是粉絲不能錯過的必收單品。即日起至2025年5月31日止，凡購買哈利波特系列商品，消費滿3,000元即贈手繩乙條，款式隨機，送完為止。該系列於點睛品官網限定販售。
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