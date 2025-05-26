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科博館票價凍漲39年 7月起全票從100元調漲到120元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
科博館立體劇場7月起不再播放3D影片，轉型為新型態的必可飛劇場（Miracle Soar Theater）。圖／國立自然科學博物館提供
科博館立體劇場7月起不再播放3D影片，轉型為新型態的必可飛劇場（Miracle Soar Theater）。圖／國立自然科學博物館提供

國立自然科學博物館1986年開館以來，展示場的票價一直未調整，全票100元、半票50元，隨著39年來物價上漲、場館更新，當前票價難反映營運成本，科博館將從7月1日起調漲展示場票價，全票120元、半票60元，館內場域如綜合服務中心、科學中心下月都將翻新。

科博館長黃文山表示，近年館內有多項展示場與設施更新，如2024年生命科學廳更新「奇幻自然展區」、今年7月將完工的「大地瑰寶」礦物常設展廳，空調系統也從去年開始陸續汰換，為了讓場館有足夠的量能長期營運，提供更舒適專業的環境，科博館7月開始調漲票價。

科博館指出，展示場全票由100元調整為120元，12歲以上學生與20人以上團體票由70元調整為90元，20人以上學生、6歲到12歲兒童及65歲以上長者（假日）由50元調整到60元，恐龍卡辦卡費用由300元調整為360元；身心障礙者與陪同者、6歲以下幼兒、65歲以上長者（平日）與持志工榮譽卡者仍享免費入館優惠。

科博館補充，除了展示場，植物園、科學中心、太空劇場、立體劇場及鳳凰谷鳥園生態園區、921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區等場館票價不變；立體劇場7月起不再播放3D影片，轉型為新型態的必可飛劇場（Miracle Soar Theater）。

科博館表示，票價調整象徵場館邁向新階段的轉型，館內也會持續、積極改善各場域，如綜合服務中心今年2月10日起開始的整修工程，預計6月完工，新門面亮相，科學中心5樓的幼兒科學園也將大規模翻新，今年6月下旬試營運，歡迎3歲到8歲的幼童在家長陪同下搶先體驗。

國立自然科學博物館為因應物價上漲與場館更新，7月1日起調漲票價。圖／國立自然科學博物館提供
國立自然科學博物館為因應物價上漲與場館更新，7月1日起調漲票價。圖／國立自然科學博物館提供
科博館長黃文山表示，近年館內有多項展示場與設施更新，為了讓場館有足夠的量能長期營運7月開始調漲票價。圖／國立自然科學博物館提供
科博館長黃文山表示，近年館內有多項展示場與設施更新，為了讓場館有足夠的量能長期營運7月開始調漲票價。圖／國立自然科學博物館提供

票價 國立自然科學博物館 劇場

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