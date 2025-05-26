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6款「麥當勞家家酒組」帶回家！小麥麥體驗營開放報名
「小麥麥體驗營」回來了！麥當勞針對小朋友所設計的「小麥麥體驗營」，將於6月2日起再度開放報名，小朋友可以化身麥當勞「小小經理」或「小小款待大使」，完成活動體驗，還可以將「小麥麥家家酒組2.0」帶回家。
麥當勞寒暑假親子活動「小麥麥體驗營」提供「小小經理」及「小小款待大使」兩種體驗角色，讓3歲以上的小朋友，可以穿上專屬制服模擬點餐、製作蛋捲冰淇淋等，不僅趣味還具學習意義。麥當勞今年並推出全新禮物「小麥麥家家酒組2.0」，內含有「飲料機組」、「煎爐機組」、「服務員配件組」、「漢堡組」、「麥克鷄塊組」及「得來速組」等6款配件，讓小朋友在家也能開心玩。只要報名「小麥麥體驗營」並完成活動體驗，就可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及小麥麥家家酒組2.0。
「小麥麥體驗營」過去曾創下3分鐘秒殺的報名紀錄。7月場次將於6月2日上午10點起開始報名至6月15日止（或額滿為止）；8月場次則於7月7日上午10點起開始報名至7月20日止（或額滿為止），每人899元，（體驗制服適合身高120cm以內的兒童）。
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