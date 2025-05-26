6款「麥當勞家家酒組」帶回家！小麥麥體驗營開放報名

「小麥麥體驗營」回來了！麥當勞針對小朋友所設計的「小麥麥體驗營」，將於6月2日起再度開放報名，小朋友可以化身麥當勞「小小經理」或「小小款待大使」，完成活動體驗，還可以將「小麥麥家家酒組2.0」帶回家。

麥當勞寒暑假親子活動「小麥麥體驗營」提供「小小經理」及「小小款待大使」兩種體驗角色，讓3歲以上的小朋友，可以穿上專屬制服模擬點餐、製作蛋捲冰淇淋等，不僅趣味還具學習意義。麥當勞今年並推出全新禮物「小麥麥家家酒組2.0」，內含有「飲料機組」、「煎爐機組」、「服務員配件組」、「漢堡組」、「麥克鷄塊組」及「得來速組」等6款配件，讓小朋友在家也能開心玩。只要報名「小麥麥體驗營」並完成活動體驗，就可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及小麥麥家家酒組2.0。