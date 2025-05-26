史努比最愛下午茶！巧克力豆軟餅乾、麥根沙士香甜登場

經典漫畫「Peanuts」迎來 75 週年，COACH攜手Snoopy推出全新聯名系列，打造經典包款、時裝、配件等多種商品。位於台北赤峰街的「The COACH Coffee Shop」也以「Snoopy’s Favorite」為主題，獨家推出4款飲品與甜點，讓粉絲可以沉浸於童趣復古的美味盛宴之中，加入好友還可享8折優惠。

The COACH Coffee Shop本次推出的Snoopy聯名甜點與飲品，由手搖飲Odd One Out（OOO）操刀打造。其中「巧克力豆軟餅乾」以焦化奶油與苦甜巧克力豆為基底，融合天然黑糖與砂糖，再撒上鹽之花提升層次，擁有甜而不膩的美式經典滋味，每份100元。「美式麥根沙士」為史努比最愛的飲品，香甜中帶有獨特香料氣息及清爽氣泡口感，每杯120元。