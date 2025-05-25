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有行旅／搭阿里山林鐵 走訪特富野
阿里山林鐵「福森號」一位難求，有行旅「夢幻福森號．絕美特富野」深度旅程，從北門站到十字路站，盡賞阿里山森林與雲海風光；走訪最美特富野步道，入住全台海拔最高、頂樓即賞日出的英迪格飯店；走讀嘉義市全台最美公園神社，一嘗名店林聰明砂鍋魚頭、隱身於老醫館的桃城豆花。九月廿日至九月廿二日三天兩夜旅程，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，更多行程請瀏覽有行旅官網。
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