吃鱷魚！朧粵「紅燒鱷魚掌、老菜脯燉鱷魚」上桌

盛夏將至，粵菜餐廳「朧粵」推出一系列「夏季涼補手路菜」，由星級主廚簡捷明攜手行政主廚胡福春，將「鱷魚」以傳統粵式手法入饌，推出「三十年老菜脯燉鱷魚」、「紅燒鮑魚鱷魚掌」等限定料理，另外還有「時令過橋鮮魚」、「黃酒奶油風沙雞」等特色料理同步登場。

鱷魚具有低脂肪、蛋白質與營養豐富等優點，乃是夏日溫涼補的絕佳食材，但是需要耗時將表層堅硬鱗甲仔細去除、並且精準掌控調味，才能突顯鱷魚本身的清甜。朧粵選用屏東本地養殖的優質鱷魚為主角，取腩肉部位搭配溫潤甘甜的三十年老菜脯燉煮，推出「三十年老菜脯燉鱷魚」，入口細緻回甘，滋味清雅，每位680元。另道「紅燒鮑魚鱷魚掌」，為保留鱷魚前掌本質，特別搭配以老雞、雞爪、大骨熬成的清鮮底湯，搭配鮑汁混調後再紅燒，後以大火煮滾，再轉文火慢扣，保留鱷魚鮮味又能堆疊層次風味，完整釋放鱷魚的膠原蛋白，每份8,920元（4人份）

「黃酒奶油風沙雞」將本地仿土雞以蒜蓉、薑末先醃製入味後，再上皮水風乾，燒烘成脆皮雞，並且灑上金黃色的炸蒜蓉，雞肉皮脆肉嫩並帶著辛香，可沾附黃酒奶油醬汁品嚐，更添韻味，每份2,200元。「時令過橋鮮魚」選用肉質細滑的野生東星斑，經去骨片薄刀後，以清甜蘿蔔絲墊底並搭配炸米。上桌時，沖淋滾燙的魚湯入碗，在繚繞蒸氣中，將生魚片浸燙至斷生熟度，風味濃郁優雅，盡顯魚肉甜嫩與湯頭香醇，時價。