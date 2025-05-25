3天拍4支MV！導演Birdy、高爾賢用iPhone挑戰旅拍極限

隨著手機相機規格不斷進化，用iPhone拍MV，甚至是拍電影都已經不是什麼稀奇事，但入圍36屆金曲獎最佳華語男歌手的柏霖PoLin，在6月即將正式數位上架的全新創作專輯《允許萬物破碎》中，竟有4支MV都是用iPhone 16 Pro拍，而且在短短3天內就與導演Birdy、攝影指導高爾賢一起拍完了，每支MV風格內容都截然不同，實在有夠狂！

Birdy、高爾賢及柏霖特別分享了近期搶先在YouTube曝光的3支MV，包括〈沒能夠愛〉、〈破繭〉、〈好像被一支箭矢跟蹤〉在德國柏林的拍攝過程，他們一致表示，旅行拍攝時很多漂亮的畫面稍縱即逝，只有放在口袋裡的iPhone才能在幾秒鐘之內隨手捕捉美好瞬間。Birdy強調，「最好的創作器材，永遠是你最方便的那一台」，而高爾賢也認為「拍到畫面比沒有拍好來得更重要」。

〈沒能夠愛〉使用一鏡到底的拍攝手法，以「一個人的雙人舞」為概念，將柏霖曾經擔任舞者的肢體語言、表演能量發揮得淋漓盡致，有別於傳統攝影機拍攝一定要清場、或是路人臨演幫忙營造氛圍，拿著iPhone拍攝根本沒人理會，讓屬於I人柏霖可以更放鬆、輕易融入場景，不會被外界影響。

〈好像被一支箭矢跟蹤〉則是預先在台灣花了3天依照故事脈絡先將舞蹈排練好，因為歌詞內容較為抽象、虛無，Birdy嘗試從中找出柏霖原本想呈現的核心，一起完成了充滿故事張力與人生哲思的獨舞。而這支MV也徹底展現了使用iPhone拍攝的優勢。

從一開頭幾乎與地面平貼的低角度拍攝，到中段的高處俯拍鏡頭，Birdy與高爾賢甚至沒有使用其他輔助工具，而是讓Birdy坐在高爾賢肩上進行拍攝，而且因為拍攝地點為舊石頭工廠，僅有上方一條自然光源，現場完全未使用打燈，全程依賴自然光搶拍的狀態下，iPhone在低光環境下的暗部細節表現也超出他們預期，尤其在天氣極冷、柏霖需長時間趴地演出的情境下，能快速完成拍攝除了可維持演出情緒不中斷，也大大減少體力負擔。

〈破繭〉則是完整呈現旅行拍攝「邊走邊拍、隨手就拍」的愜意氛圍，柏林充滿藝術、次文化的城市特色，與歌曲中強調自由、即興的表現完美切合，很多景點其實不是原先設定好的，搭車移動、逛書店，看到光線、畫面很美就立刻拿出iPhone取景，隨手拍的優勢也讓他們因此拍到了許多意料之外的畫面。Birdy表示，「只要有想法、有構圖，懂得觀察自然光線、反差比例，加上美感，每個鏡頭都可以像是一幅畫。」

這已經不是高爾賢首次用iPhone拍攝MV，但這次的經驗讓他更感受到輕巧便利的裝備可以讓人在想要有突破性創作時有更加分的效果，更酷的角度、更靈活的鏡位、更快速的拍攝效率，可以讓創作者將重點放在拍攝上，而不是機器設備上，因為裝備進步太快永遠追不完，創作的核心概念才是最重要的。

至於近期越來越多「創作者會被AI取代」的言論，他們會擔心被取代嗎？Birdy不諱言MV中的確有幾個畫面是透過AI軟體來擴增補強，但「AI是工具，可以輔助、整合、加速，但創作的靈魂與核心還是自己，如果你要讓AI來取代你做的事情，那也是自己的選擇。」