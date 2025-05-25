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巴黎優雅遇上賽車魂 Hot Wheels x Maje聯名新登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
法國時尚品牌Maje與經典玩具車品牌Hot Wheels 2025春夏推出聯名系列。圖／Maje提供
法國時尚品牌Maje與經典玩具車品牌Hot Wheels 2025春夏推出聯名系列。圖／Maje提供

法國時尚品牌Maje與經典玩具車品牌Hot Wheels於2025年春夏推出聯名系列，將巴黎的優雅與賽道的熱血融合，重新定義女性魅力，展現現代女性自由與無畏精神。

Hot Wheels是美國玩具公司美泰兒1968年起推出的一種壓鑄玩具小車系列，是不少人童年的回憶。Hot Wheels x Maje聯名系列，以賽車文化為靈感，將火焰、格紋旗幟、加州元素等圖騰融入設計，打造出兼具街頭感的時尚單品。

特色單品包括：刺繡牛仔外套，寬鬆剪裁，前襟飾有Hot Wheels刺繡徽章，展現復古賽車風格。短版針織上衣，前方有火焰刺繡，背面有「CALIFORNIA」字樣；百褶針織短裙，腰部彈性設計搭配撞色條紋，裙身飾有火焰刺繡，另有帽T、T恤、開襟毛衣、有火焰刺繡的棒球帽等單品，表現賽車的熱血競速與美式復古感，為夏季穿搭造型注入全新活力。此系列將於今年6月在專門店限量發售。

Hot Wheels x Maje聯名系列棒球帽。圖／Maje提供
Hot Wheels x Maje聯名系列棒球帽。圖／Maje提供
法國時尚品牌Maje與經典玩具車品牌Hot Wheels 2025春夏推出聯名系列。圖／Maje提供
法國時尚品牌Maje與經典玩具車品牌Hot Wheels 2025春夏推出聯名系列。圖／Maje提供
Hot Wheels x Maje聯名系列刺繡牛仔外套，15,190元。圖／Maje提供
Hot Wheels x Maje聯名系列刺繡牛仔外套，15,190元。圖／Maje提供
Hot Wheels x Maje聯名系列T恤，5,090元。圖／Maje提供
Hot Wheels x Maje聯名系列T恤，5,090元。圖／Maje提供
Hot Wheels x Maje聯名系列帽T。圖／Maje提供
Hot Wheels x Maje聯名系列帽T。圖／Maje提供

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