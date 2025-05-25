聽新聞
0:00 / 0:00
巴黎優雅遇上賽車魂 Hot Wheels x Maje聯名新登場
法國時尚品牌Maje與經典玩具車品牌Hot Wheels於2025年春夏推出聯名系列，將巴黎的優雅與賽道的熱血融合，重新定義女性魅力，展現現代女性自由與無畏精神。
Hot Wheels是美國玩具公司美泰兒1968年起推出的一種壓鑄玩具小車系列，是不少人童年的回憶。Hot Wheels x Maje聯名系列，以賽車文化為靈感，將火焰、格紋旗幟、加州元素等圖騰融入設計，打造出兼具街頭感的時尚單品。
特色單品包括：刺繡牛仔外套，寬鬆剪裁，前襟飾有Hot Wheels刺繡徽章，展現復古賽車風格。短版針織上衣，前方有火焰刺繡，背面有「CALIFORNIA」字樣；百褶針織短裙，腰部彈性設計搭配撞色條紋，裙身飾有火焰刺繡，另有帽T、T恤、開襟毛衣、有火焰刺繡的棒球帽等單品，表現賽車的熱血競速與美式復古感，為夏季穿搭造型注入全新活力。此系列將於今年6月在專門店限量發售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言