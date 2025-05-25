巴黎優雅遇上賽車魂 Hot Wheels x Maje聯名新登場

法國時尚品牌Maje與經典玩具車品牌Hot Wheels於2025年春夏推出聯名系列，將巴黎的優雅與賽道的熱血融合，重新定義女性魅力，展現現代女性自由與無畏精神。

Hot Wheels是美國玩具公司美泰兒1968年起推出的一種壓鑄玩具小車系列，是不少人童年的回憶。Hot Wheels x Maje聯名系列，以賽車文化為靈感，將火焰、格紋旗幟、加州元素等圖騰融入設計，打造出兼具街頭感的時尚單品。