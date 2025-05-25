卡地亞支持女性 世博會揭幕女性展館並表彰傑出企業家

以「構建未來社會，想像明日生活」為主題的2025年日本大阪・關西世界博覽會，自2025年4月13日至10月13日舉行，預計共吸引2820萬人次參觀。法國精品品牌卡地亞（Cartier）與於世博會期間正式揭幕女性主題展館，而「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」（以下簡稱CWI）也在此期間頒布2025年「影響力獎」，透過表彰成就斐然的女性創業家，傳遞品牌長期致力於賦能女性的信念。

女性主題展館是由日本內閣府、日本經產省、卡地亞及日本國際博覽會協會的獨特合作下建立，旨在構建一個推動性別平等、促進全球對話、並彰顯女性重要貢獻的國際平台。開幕儀式在展館的二樓WA空間舉辦，展館建築師永山祐子、國際展覽局秘書長迪米特里科肯特斯（Dimitri Kerkentzes）、卡地亞文化與慈善事業主席思禮樂（Cyrille Vigneron）以及卡地亞日本總裁兼首席執行官宮地純均出席了開幕式。

在世博會禮堂舉辦的女性主題展館開幕慶典上，包括卡地亞日本總裁兼首席執行官宮地純、2025年日本世博會擔當大臣伊東良孝、高圓宮久子妃、阿聯酋國際合作事務國務部長兼2020年杜拜世博局主任莉姆哈希米（Her Excellency Reem Al Hashimy）、日本知名作家黑柳徹子、與卡地亞文化與慈善事業主席思禮樂均發表致辭。

除了著名詩人、作家及聯合國難民署親善大使JJ Bola獻上詩歌表演，太鼓演奏家民謠歌手里安娜、兩位青年獨唱家以及國際合唱團共同呈現了一首靈感源自平安時代和泉式部詩歌和日本春日絢麗色彩的原創作品《人心之花》，搭配由埃斯德夫林（Es Devlin）構思的舞台裝置，運用光、水、聲為媒介，化身為傳遞女性主題展館核心理念的「樂器」。

而CWI則在5月22日假堺市表演藝術中心舉辦2025年「影響力獎」頒獎典禮，共有9位女性創業家從往屆獲獎者中，因在社會與環境領域擁有切實而深遠的影響力而脫穎而出。獎項共分「保護地球」「改善生活」和「創造機會」三大領域，每一類別均緊密圍繞聯合國可持續發展目標（SDGs），全面涵蓋17項關鍵議題。每位獲獎者除了獲得10萬美元的資金支持外，還將獲得更廣泛的媒體宣傳，並參加為期一年的「夥伴計劃」。