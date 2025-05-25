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女神必備！秀智、劉詩詩簡單穿就好時髦的關鍵是它

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE CABAS標誌印花牛皮革大型包，83,000元。圖／CELINE提供
CELINE CABAS標誌印花牛皮革大型包，83,000元。圖／CELINE提供

CELINE經典標誌印花TRIOMPHE CANVAS，是是品牌歷史與當代精神的融合，重現了品牌於1972年首次推出的具有歷史性意義的圖案標識，印花靈感源自品牌創辦人Céline Vipiana於巴黎凱旋門周圍所見的鏈環圖案，並隨時間演進，被重新詮釋為充滿復古情懷與摩登氣質的獨特識別，已成為CELINE美學的重要象徵。

TRIOMPHE CANVAS系列採用天然棉織材質製成，經由壓紋處理，並覆以黑色和黃褐色的紋理塗層，不僅提升耐用性，更展現出細膩的質感層次TRIOMPHE CANVAS標誌印花亦涵蓋多款深受喜愛的皮具作品，包括經典包款、小型皮件、旅行配件及家居系列，展現CELINE對於生活風格的整體美學主張，是CELINE 經典單品不可或缺的一部分。

品牌大使秀智率先演繹的LULU包款，為本季最新推出的亮點IT包，包身柔和讀弧線與結構廓形，以簡約洗鍊的設計語彙完美體現CELINE的簡約優雅，為日常造型輕鬆增添率性時尚氣息。劉詩詩所選用的標誌印花牛皮革波士頓包則承襲旅行袋原型，經典圓弧線條搭配結構感包體，呈現CELINE一貫的摩登復古氣質。

除此之外，風格各異、實用百搭的各式CELINE包款也都有提供經典標誌印花的選擇。TRIOMPHE經典標誌印花牛皮革手袋以雋永翻蓋方形輪廓設計與標誌性的金屬TRIOMPHE鎖釦，彰顯個性與品牌辨識度；BONNIE背包以精緻洗鍊線條飾有標誌性的金屬TRIOMPHE標誌磁扣，是一款率性與時尚兼具的城市背包；標誌印花牛皮革小型水桶包，立體輪廓結合俐落造型，兼具優雅與日常功能性，絕對是都會女性的隨身首選。

劉詩詩演繹CELINE TRIOMPHE標誌印花牛皮革波士頓包的復古都會風格。圖／CELINE提供
劉詩詩演繹CELINE TRIOMPHE標誌印花牛皮革波士頓包的復古都會風格。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE標誌印花牛皮革背包，84,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE標誌印花牛皮革背包，84,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LULU標誌印花牛皮革包，55,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LULU標誌印花牛皮革包，55,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LULU標誌印花及牛皮革包，55,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LULU標誌印花及牛皮革包，55,000元。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花牛皮革小型水桶包，56,000元。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花牛皮革小型水桶包，56,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CLARA標誌印花包，60,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CLARA標誌印花包，60,000元。圖／CELINE提供
韓國人氣女星秀智以一襲清新簡約的機場穿搭，演繹CELINE全新LULU包。圖／CELINE提供
韓國人氣女星秀智以一襲清新簡約的機場穿搭，演繹CELINE全新LULU包。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花牛皮革波士頓包，65,000元。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花牛皮革波士頓包，65,000元。圖／CELINE提供
韓國人氣女星秀智以一襲清新簡約的機場穿搭，演繹CELINE全新LULU包。圖／CELINE提供
韓國人氣女星秀智以一襲清新簡約的機場穿搭，演繹CELINE全新LULU包。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE經典標誌印花牛皮革包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE經典標誌印花牛皮革包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
韓國人氣女星秀智以一襲清新簡約的機場穿搭，演繹CELINE全新LULU包。圖／CELINE提供
韓國人氣女星秀智以一襲清新簡約的機場穿搭，演繹CELINE全新LULU包。圖／CELINE提供
劉詩詩演繹CELINE TRIOMPHE標誌印花牛皮革波士頓包的復古都會風格。圖／CELINE提供
劉詩詩演繹CELINE TRIOMPHE標誌印花牛皮革波士頓包的復古都會風格。圖／CELINE提供

標誌 品牌 CELINE

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