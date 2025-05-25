女神必備！秀智、劉詩詩簡單穿就好時髦的關鍵是它

CELINE經典標誌印花TRIOMPHE CANVAS，是是品牌歷史與當代精神的融合，重現了品牌於1972年首次推出的具有歷史性意義的圖案標識，印花靈感源自品牌創辦人Céline Vipiana於巴黎凱旋門周圍所見的鏈環圖案，並隨時間演進，被重新詮釋為充滿復古情懷與摩登氣質的獨特識別，已成為CELINE美學的重要象徵。

TRIOMPHE CANVAS系列採用天然棉織材質製成，經由壓紋處理，並覆以黑色和黃褐色的紋理塗層，不僅提升耐用性，更展現出細膩的質感層次TRIOMPHE CANVAS標誌印花亦涵蓋多款深受喜愛的皮具作品，包括經典包款、小型皮件、旅行配件及家居系列，展現CELINE對於生活風格的整體美學主張，是CELINE 經典單品不可或缺的一部分。

品牌大使秀智率先演繹的LULU包款，為本季最新推出的亮點IT包，包身柔和讀弧線與結構廓形，以簡約洗鍊的設計語彙完美體現CELINE的簡約優雅，為日常造型輕鬆增添率性時尚氣息。劉詩詩所選用的標誌印花牛皮革波士頓包則承襲旅行袋原型，經典圓弧線條搭配結構感包體，呈現CELINE一貫的摩登復古氣質。