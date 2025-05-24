影／來去北榮看大師名作 陳威明打造書畫藝廊盛大開幕

創立於民國四十七年台北榮總照顧病患無數，其中也包括許多近代書畫家，他們為了表達對北榮醫護的感謝，紛紛留下珍貴墨寶。台北榮總院長陳威明將院內歷年收藏的珍貴書畫整理歸檔，成立「臺北榮總書畫藝廊」，已於5月20日開幕，未來將於特定節日及時段開放民眾參觀，期望藉由藝術展覽，為醫療空間注入更多溫暖與感動。

細數北榮典藏，陣容不輸美術館，作品涵蓋張大千、黃君璧、江兆申、季康、王壯為、胡念祖、胡克敏、喻仲林、徐瑩、燕方畏等。陳威明表示，這些作品不僅是藝術瑰寶，更承載著深厚情誼，也見證台北榮總在醫療照護上的歷史軌跡。張大千送給北榮的鉅作「疥壁」可在湖畔門診和中正樓大廳欣賞，真跡收藏於故宮博物院，非常珍貴。

臺北榮總書畫藝廊於5月20日開幕時，陳威明首先感念韓錦田大師，現場並為大師的作品「古柏園」揭幕。

韓錦田有「五全才子」之稱，集詩、書、畫、盆栽、品茗於一身，是當代藝術界傳奇人物。陳威明於十五年前經友人引薦後，深受其藝術風格感動。二○一○年，赴美國梅約醫學中心參加恩師、世界骨腫瘤大師Franklin Sim教授榮退典禮時，特地赴新竹請韓大師創作老虎畫作贈予Sim教授，該畫至今仍掛於其辦公室最顯著的位置。

韓錦田曾經在北榮住院五個月又三天，陳威明感謝韓媽媽與長子韓眺柏對北榮的信賴。在醫療團隊悉心照護，下，韓錦田生前囑託捐贈畫作給台北榮總。於韓大師為數不多的寬幅逾五公尺，主題為柏、松、荷作品中，陳威明選擇「古柏園」典藏於北榮藝廊。

「古柏園」尺幅宏大，描繪千年古柏歷經風霜而不凋，枝幹虯曲盤結，根勢宛若龍蟠，氣勢雄渾中蘊含歷經磨礪而益見蒼勁之姿的精神象徵，寓意生命的韌性與品格的高潔。陳威明說，「古柏園」不僅尺幅宏偉，畫中情意更見於韓家長子「眺柏」之名，筆墨蒼茫，設色沉穩，融合寫實與象徵。畫中古柏象徵堅毅、長青與不屈之志，也是醫者精神最佳象徵。

「古柏園」裱裝工程規模浩大，北榮感謝錦華堂以最高品質自海外引進壓克力材料，並以公益價格承接製作；同時感謝芬妮珠寶董事長黃建立與林雪惠伉儷捐資，支持作品裝裱與修復。墨海樓葉國新博士撰文詮釋「古柏園」畫意，為藝廊增添文化深度與觀賞意趣。

葉國新更慷慨捐贈傅抱石先生之女、旅日藝術名家傅益瑤，以及蜚聲歐美藝壇的泰祥洲與江明賢的珍貴作品，充實書畫藝廊的館藏，朱振南大師也於113年1月捐贈兩幅書法作品，勉勵台北榮總，陳威明對此深表謝意。

陳威明致力打造北榮為具國際一流水準的醫療環境，院區種植數萬棵花草樹木，並打造「忘憂湖」鳥語花香的療癒景致。現今將院內歷年收藏的珍貴書畫整理歸檔，成立台北榮總書畫藝廊是他多年夢想，感謝眾多好友與社會各界支持下，如今得以實現。

●台北榮總書畫典蔵線上觀賞：

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