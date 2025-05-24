戰鬥之城奪台新藝術大獎 張立人獻給每個努力工作的人

以獎勵卓越藝術性、人文關注與時代精神的台灣當代藝術指標性獎項「台新藝術獎今天揭曉，由藝術家張立人《戰鬥之城．終》（北師美術館2023年作夢計畫）獲得年度大獎，獎金150萬元。張立人致詞時表示，該作獻給每個努力工作的人。

《戰鬥之城．終》是張立人以14年持續打造關於反抗及抵禦的戰鬥敘事，2024年首次在北師美術館完整呈現三部曲，同時展出拍攝使用的人偶、模型、場景、手稿等，隨即獲得超高人氣的關注。作品以廉價的材料、低階門檻的技術，探問當面對各種社會現實與集體價值的生存框架，藝術家如何試著持續戰鬥、保有自我與理想的可能性。

該展展出時非常轟動，不少觀眾以為該展就是展縮小版城市。張立人今天特別強調，他不是做微縮模型，展中雖然有很多模型、錄像、漫畫，但他最主要想呈現的是一個軌跡、一個藝術家的命運，形容那有點像是火箭升空，要一節節拋棄後面的東西，目的都是為了要讓意識到達某個地方，所以在他原本想像中，那些模型等最後也得拋棄。

他說，在這個大世界，能夠有人理解自己在做什麼，對他來說非常非常重要，這也是他一直持續創作的原因。他表示該展就是獻給每個努力工作的人，不管是在台南鄉下賣蛋炒飯、在偏遠地方當文化館館員，只要能好好的生活，賣很好吃的蛋炒飯，就是很有意義的事，都是價值觀的展現，不是說要在高級場館展出厲害作品才行。

今年視覺藝術獎得主是倪祥《大家都來看你了—倪祥個展》，倪祥從個人際遇出發，以乍看之下雜亂無序、充滿無厘頭趣味的大型空間裝置及錄像，直面處理現實問題，其作品所觸及的社會議題如：高齡長照、陪病經驗、生死界線，以獨具個人藝術魅力的「囤物美學」鋪天蓋地迎面而來。可獲獎金100萬元。

表演藝術獎得主是末路小花 X許芃《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！（白蘿蔔、釘牙、她的雞、（以及她的後人））》，由編導許芃和末路小花團隊，在中壢過嶺的許家百年古厝上演一段魔幻寫實的家族女性生命敘事。許芃把日常生活的瑣碎與片段，透過「碎碎唸」的語言風格與遊走式演出，成功地將環境織入了戲劇文本，並以詼諧尖刻的異次元想像，轉化成女性詩學對父權秩序的叩問。