快訊

一張圖看天氣！下周4變化 兩日「全台濕爆」各地恐炸雷雨

中職／狂！徐若熙「解禁」飆8局好投 噴火龍大字爆炎燒盡雄鷹

國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

全球獨家聯名！這款Lady M千層蛋糕 只有台灣吃得到

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
CHOYA梅酒聯名外帶套餐內含乙片「蜂蜜梅酒千層蛋糕」、任選乙片售價280元內的蛋糕、一瓶CHOYA宇治茶梅酒。圖／LADY M、黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CHOYA梅酒聯名外帶套餐內含乙片「蜂蜜梅酒千層蛋糕」、任選乙片售價280元內的蛋糕、一瓶CHOYA宇治茶梅酒。圖／LADY M、黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LADY M攜手全球最知名的日本梅酒品牌「CHOYA」，在台灣共同打造獨家限定「蜂蜜梅酒千層」，精選CHOYA旗下三款梅酒特調出獨有風味，全世界只有台灣才吃得到。這款全球獨家聯名「蜂蜜梅酒千層蛋糕」，將於5月25日至7月24日開放官網搶先預購，並自6月1日起於全台LADY M六間門市及高雄義享快閃店正式登場，9吋售價2,900元、單片售價290元，期間限定，錯過不再有。

創立於1914年的CHOYA蝶矢梅酒，作為全球銷售第一的梅酒領導品牌，堅持無添加人工香料、色素及酸味劑，選用日本國產優質梅子，致力釀造出最能體現天然梅果實風味的高品質酒款。本次LADY M與CHOYA合作推出的「蜂蜜梅酒千層」，正延續這份對純粹風味的執著，以嚴選優質原料讓蛋糕展現自然酸甜與優雅層次，體現雙方對品質與風味的講究。

「蜂蜜梅酒千層蛋糕」以「CHOYA自然地想蜂蜜梅酒」為主調，LADY M主廚將梅酒酸香與柔和甘醇融入蛋糕之中，帶來清爽且層次豐富的表現，迎合夏季爽口味蕾。酸香梅酒融入甜美細緻的鮮奶油，搭配手工特製的梅酒凍，散發淡雅迷人的香氣。入口時微醺的甘醇風味在舌尖綻放，層層薄餅交織出柔滑順口、清爽不膩的口感。

此次聯名特別推出期間限定的內用與外帶套餐，外帶套餐（720元）內含「蜂蜜梅酒千層蛋糕」乙片、任選乙片售價280元內的蛋糕，以及一瓶帶有細緻茶香的CHOYA宇治茶梅酒；內用套餐（880元）則在上述組合中，再搭配任選乙杯 160 元內的飲品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LADY M攜手日本梅酒品牌「CHOYA」打造獨家限定「蜂蜜梅酒千層」，9吋售價2,900 元、單片售價290元。圖／LADY M、黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
LADY M攜手日本梅酒品牌「CHOYA」打造獨家限定「蜂蜜梅酒千層」，9吋售價2,900 元、單片售價290元。圖／LADY M、黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蜂蜜 售價

延伸閱讀

全聯上架2款神級冰品！一票網友大讚：吃得到蛋糕體

罷林沛祥連署最後夜切蛋糕 今送件估逾3.8萬安全門檻

阿湯哥的蛋糕大咖才有！神秘3千元禮物　甜入心眾人搶

被火鍋耽誤的「下午茶吃到飽」！比咖啡廳更划算 「名店甜點+3大牌冰淇淋」330元任你吃 回本主攻「哈根達斯」準沒錯

相關新聞

全球獨家聯名！這款Lady M千層蛋糕 只有台灣吃得到

LADY M攜手全球最知名的日本梅酒品牌「CHOYA」，在台灣共同打造獨家限定「蜂蜜梅酒千層」，精選CHOYA旗下三款梅...

蘇志燮推廣韓國觀光 與粉絲拍照互動比愛心

韓國男星蘇志燮今天現身台北國際觀光博覽會，擔任第1屆韓國旅遊博覽會宣傳大使，現場湧入大批粉絲，而他不僅與幸運粉絲合比愛心...

選址古城亞維農 LV 2026早春女裝秀致敬南法底蘊

路易威登（Louis Vuitton）於法國亞維儂（Avignon）的「教皇宮榮譽庭院」（Cour d'Honneur ...

防彈少年團J-Hope來台先吃牛肉麵跟香腸！網友神出原來是這家

韓國天團BTS防彈少年團的成員J-Hope（鄭號錫）今明兩天於林口體育館開唱，偶像的一舉一動都深受粉絲關注，他先前在個人...

Labubu太強！硬漢貝克漢也入坑　Lisa曬泡泡瑪特新歡成下一款夯品？

Labubu不僅大舉攻佔全球明星、名媛的名牌包，就連「足球硬漢」貝克漢 （David Beckham）都淪陷了！他在IG...

迷倒羅PD、金大明！十大高CP值連鎖台式鐵板燒 上班族學生最愛

想吃飽又不讓荷包哭泣？那就衝台式鐵板燒！份量澎湃、肉菜雙全，從牛豬雞到青菜，價格又超親民，根本是小資族的最佳生活夥伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。