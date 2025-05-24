全球獨家聯名！這款Lady M千層蛋糕 只有台灣吃得到

LADY M攜手全球最知名的日本梅酒品牌「CHOYA」，在台灣共同打造獨家限定「蜂蜜梅酒千層」，精選CHOYA旗下三款梅酒特調出獨有風味，全世界只有台灣才吃得到。這款全球獨家聯名「蜂蜜梅酒千層蛋糕」，將於5月25日至7月24日開放官網搶先預購，並自6月1日起於全台LADY M六間門市及高雄義享快閃店正式登場，9吋售價2,900元、單片售價290元，期間限定，錯過不再有。

創立於1914年的CHOYA蝶矢梅酒，作為全球銷售第一的梅酒領導品牌，堅持無添加人工香料、色素及酸味劑，選用日本國產優質梅子，致力釀造出最能體現天然梅果實風味的高品質酒款。本次LADY M與CHOYA合作推出的「蜂蜜梅酒千層」，正延續這份對純粹風味的執著，以嚴選優質原料讓蛋糕展現自然酸甜與優雅層次，體現雙方對品質與風味的講究。

「蜂蜜梅酒千層蛋糕」以「CHOYA自然地想蜂蜜梅酒」為主調，LADY M主廚將梅酒酸香與柔和甘醇融入蛋糕之中，帶來清爽且層次豐富的表現，迎合夏季爽口味蕾。酸香梅酒融入甜美細緻的鮮奶油，搭配手工特製的梅酒凍，散發淡雅迷人的香氣。入口時微醺的甘醇風味在舌尖綻放，層層薄餅交織出柔滑順口、清爽不膩的口感。

此次聯名特別推出期間限定的內用與外帶套餐，外帶套餐（720元）內含「蜂蜜梅酒千層蛋糕」乙片、任選乙片售價280元內的蛋糕，以及一瓶帶有細緻茶香的CHOYA宇治茶梅酒；內用套餐（880元）則在上述組合中，再搭配任選乙杯 160 元內的飲品。

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