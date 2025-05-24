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選址古城亞維農 LV 2026早春女裝秀致敬南法底蘊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
女星Emma Stone以短髮搭配細肩帶席地小洋裝、浪漫俏麗。圖／路易威登提供
女星Emma Stone以短髮搭配細肩帶席地小洋裝、浪漫俏麗。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）於法國亞維儂（Avignon）的「教皇宮榮譽庭院」（Cour d'Honneur of the Palais des Papes）發表了2026早春度假女裝系列，大秀上星光熠熠，出席名人包含艾瑪史東（Emma Stone）、凱特布蘭琪（Catherine Blanchett）、克蘿伊葛蕾絲摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）、韓星Felix李龍馥、退役足球明星中田英壽，以及中國女星劉亦菲，同時LV並發表了合計約45套早春女裝，浪漫氣質。

身為法國南部著名古城的亞維儂（Avignon）是法國的藝術與歷史之城，每年七月的亞維儂藝術節（Festival d’Avignon）更是早在1947年創辦，至今成為戲劇表演的重要節慶，城鎮的老城區則於1995年被列入世界文化遺產，體現了南法的鄉村閒散與法式生活風格；而本次大秀的舉辦地點：教皇宮榮譽庭院並以哥德式建築聞名，該處建築最早於1335開始興建，並以此凸顯了路易威登對於文化、建築的重視，也讓人聯想到品牌自2014年始，皆挑選世界各地知名的建築場域成為大秀地點，像是2014年的摩納哥教皇宮廣場（Place du Palais）、2016年日本京都由貝聿銘設計的MIHO美術館、2019年的紐約甘迺迪國際機場TWA航廈，以及2024年曾選址西班牙巴塞隆納的奎爾公園，並將服裝致敬了西班牙傳統文化，引起熱烈迴響。

出席看秀明星名人朱，今年一月才放閃出櫃的「超殺女」克蘿伊葛蕾絲摩蕾茲則是以高彩短外套、長褲搭銀色高跟短靴，前衛夢幻；去年演出美國影集《幕府將軍》（Shōgun）的日星穗志萌香（Moeka Hoshi）以毛絨的高領毛衣、短褲搭配黑色長靴，完全有別於影集中的古典印象；堪稱流量密碼並曾二度為LV走秀的韓星Felix則是以金髮搭配淺藍色西裝，頗有幾分動漫次文化的夢幻氣息，台灣女星王淨則身穿一件紅黑方格連身裙，一手插口袋、一首提取包款的俏皮神情，演繹了某種法式的都會甜美，無怪成為LV的台灣首位品牌大使。

而綜觀路易威登2026早春女裝大秀，在女裝創意總監Nicolas Ghesquiere掌舵下，45套新裝煥發了鮮明的中古世紀氣息，像是斗篷式的連衣裙、宛如角鬥士般的黑色皮革肩甲、單邊的衣袖，具有力量感輪廓的短裙，宛如中古騎士的黑色皮革長靴，又或是古羅馬涼鞋的露趾，仿如帶人走入南法古城的時光隧道。

本季服裝並帶有大量繁複的刺繡、亮片，毛絨的翻領與袖口、不規則的荷葉長裙，但這些傳統的工藝技法並非以炫技式地呈現，更帶有一種古典、宮廷式氣息，正或許延續了前述致敬亞維農與中古世紀的服裝敘事脈絡；路易威登的經典包款像是Petite Malle、Alma同時亦在表面施以大量哥德式風格印花，又或是從品牌檔案資料中重新設計的藤蔓花卉裝飾。並呼應了亞維農身為南法經典鄉村風格的古典、浪漫。

值得一提的是，雖然路易威登2026早春女裝大秀已然結束，但路易威登在教皇宮榮譽庭院留下的則不僅有時尚身影的驚鴻一撇，品牌的舞台設計物資約有40%採租借式使用，邀請卡則運用庫存的超細纖維材質製作，展現資源再利用的實踐；路易威登並資助了教皇宮榮譽庭院的照明改善計畫，將提升包含多座歷史建築外牆如教皇宮、主教聖堂、小宮殿、造幣局的照明，讓人更能沈浸於古城建築的風貌魅力。時尚風潮或會更迭起伏，但美與文明終將留下、傳頌芬芳。

泡泡袖、不規則且隨行走時搖擺的荷葉邊長裙，散發古典宮廷氣息。圖／路易威登提供
泡泡袖、不規則且隨行走時搖擺的荷葉邊長裙，散發古典宮廷氣息。圖／路易威登提供
擁有悠久歷史、藝術氛圍、古城區的亞維農，成為2026早春女裝大秀的舉辦所在。圖／路易威登提供
擁有悠久歷史、藝術氛圍、古城區的亞維農，成為2026早春女裝大秀的舉辦所在。圖／路易威登提供
顛覆傳統，將觀眾設於舞台中間的配置，讓人同時能欣賞建築場域的哥德式風格細節。圖／路易威登提供
顛覆傳統，將觀眾設於舞台中間的配置，讓人同時能欣賞建築場域的哥德式風格細節。圖／路易威登提供
日星穗志萌香（Moeka Hoshi）雖然在台灣未有知名大紅作品，但去年曾參演迷你美國影集《幕府將軍》，知名度逐漸持續攀升。圖／路易威登提供
日星穗志萌香（Moeka Hoshi）雖然在台灣未有知名大紅作品，但去年曾參演迷你美國影集《幕府將軍》，知名度逐漸持續攀升。圖／路易威登提供
秀場舞台是由藝術家Es Devlin所設計，除了令人感受原有哥德式建築的壯闊，觀眾席並選用了木材與紅絲絨更設置於舞台上、顛覆傳統。圖／路易威登提供
秀場舞台是由藝術家Es Devlin所設計，除了令人感受原有哥德式建築的壯闊，觀眾席並選用了木材與紅絲絨更設置於舞台上、顛覆傳統。圖／路易威登提供
在LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere掌舵下，45套服裝或暗藏著中世紀的古典精神。圖／路易威登提供
在LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere掌舵下，45套服裝或暗藏著中世紀的古典精神。圖／路易威登提供
不規則但俐落硬挺的短裙搭配水晶鑲嵌露址短靴，頗有幾分古代鬥士的聯想。圖／路易威登提供
不規則但俐落硬挺的短裙搭配水晶鑲嵌露址短靴，頗有幾分古代鬥士的聯想。圖／路易威登提供
繁複的刺繡與工藝細節，更像是一種法國文化底蘊與古典精神的致敬。圖／路易威登提供
繁複的刺繡與工藝細節，更像是一種法國文化底蘊與古典精神的致敬。圖／路易威登提供
「超殺女」克蘿伊葛蕾絲摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）。圖／路易威登提供
「超殺女」克蘿伊葛蕾絲摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）。圖／路易威登提供
重複排比的幾何圖案與錯視線條，大玩視覺戲法。圖／路易威登提供
重複排比的幾何圖案與錯視線條，大玩視覺戲法。圖／路易威登提供
韓星Felix以金髮搭配淺藍色西裝，頗有幾分動漫次文化的夢幻感。圖／路易威登提供
韓星Felix以金髮搭配淺藍色西裝，頗有幾分動漫次文化的夢幻感。圖／路易威登提供

歷史建築 庭院 品牌

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