選址古城亞維農 LV 2026早春女裝秀致敬南法底蘊

路易威登（Louis Vuitton）於法國亞維儂（Avignon）的「教皇宮榮譽庭院」（Cour d'Honneur of the Palais des Papes）發表了2026早春度假女裝系列，大秀上星光熠熠，出席名人包含艾瑪史東（Emma Stone）、凱特布蘭琪（Catherine Blanchett）、克蘿伊葛蕾絲摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）、韓星Felix李龍馥、退役足球明星中田英壽，以及中國女星劉亦菲，同時LV並發表了合計約45套早春女裝，浪漫氣質。

身為法國南部著名古城的亞維儂（Avignon）是法國的藝術與歷史之城，每年七月的亞維儂藝術節（Festival d’Avignon）更是早在1947年創辦，至今成為戲劇表演的重要節慶，城鎮的老城區則於1995年被列入世界文化遺產，體現了南法的鄉村閒散與法式生活風格；而本次大秀的舉辦地點：教皇宮榮譽庭院並以哥德式建築聞名，該處建築最早於1335開始興建，並以此凸顯了路易威登對於文化、建築的重視，也讓人聯想到品牌自2014年始，皆挑選世界各地知名的建築場域成為大秀地點，像是2014年的摩納哥教皇宮廣場（Place du Palais）、2016年日本京都由貝聿銘設計的MIHO美術館、2019年的紐約甘迺迪國際機場TWA航廈，以及2024年曾選址西班牙巴塞隆納的奎爾公園，並將服裝致敬了西班牙傳統文化，引起熱烈迴響。

出席看秀明星名人朱，今年一月才放閃出櫃的「超殺女」克蘿伊葛蕾絲摩蕾茲則是以高彩短外套、長褲搭銀色高跟短靴，前衛夢幻；去年演出美國影集《幕府將軍》（Shōgun）的日星穗志萌香（Moeka Hoshi）以毛絨的高領毛衣、短褲搭配黑色長靴，完全有別於影集中的古典印象；堪稱流量密碼並曾二度為LV走秀的韓星Felix則是以金髮搭配淺藍色西裝，頗有幾分動漫次文化的夢幻氣息，台灣女星王淨則身穿一件紅黑方格連身裙，一手插口袋、一首提取包款的俏皮神情，演繹了某種法式的都會甜美，無怪成為LV的台灣首位品牌大使。

而綜觀路易威登2026早春女裝大秀，在女裝創意總監Nicolas Ghesquiere掌舵下，45套新裝煥發了鮮明的中古世紀氣息，像是斗篷式的連衣裙、宛如角鬥士般的黑色皮革肩甲、單邊的衣袖，具有力量感輪廓的短裙，宛如中古騎士的黑色皮革長靴，又或是古羅馬涼鞋的露趾，仿如帶人走入南法古城的時光隧道。

本季服裝並帶有大量繁複的刺繡、亮片，毛絨的翻領與袖口、不規則的荷葉長裙，但這些傳統的工藝技法並非以炫技式地呈現，更帶有一種古典、宮廷式氣息，正或許延續了前述致敬亞維農與中古世紀的服裝敘事脈絡；路易威登的經典包款像是Petite Malle、Alma同時亦在表面施以大量哥德式風格印花，又或是從品牌檔案資料中重新設計的藤蔓花卉裝飾。並呼應了亞維農身為南法經典鄉村風格的古典、浪漫。