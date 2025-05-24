防彈少年團J-Hope來台先吃牛肉麵跟香腸！網友神出原來是這家

韓國天團BTS防彈少年團的成員J-Hope（鄭號錫）今明兩天於林口體育館開唱，偶像的一舉一動都深受粉絲關注，他先前在個人社群打卡牛肉麵及大嗑台式香腸，被粉絲直呼「超台！」，網友也發揮柯南偵探精神，陸續「神」出鄭號錫吃的美食店家。

J-Hope暌違近7年再度來台，出發前在機場受訪時就表示，迫不及待要來台北，來台一定要大快朵頤。而他昨天抵台後，也立刻貼出牛肉麵的限時動態，網友根據照片找出J-Hope吃的應該是桃園機場環宇商務中心的牛肉麵，環宇商務中心專門提供貴賓快速通關服務，許多外國藝人、政商人士來台會使用，其牛肉麵頗受好評。