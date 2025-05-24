Labubu太強！硬漢貝克漢也入坑 Lisa再曬泡泡瑪特新歡

Labubu不僅大舉攻佔全球明星、名媛的名牌包，就連「足球硬漢」貝克漢 （David Beckham）都淪陷了！他在IG限動曬出包上掛著Labubu的照片，還特別標註是女兒Harper送的，果然是女兒傻瓜無誤！

另一個泡泡瑪特（POP MART）超夯的IP「哭娃」Crybaby也是許多人的最愛，最近舒淇就頻頻PO出Crybaby的照片，而且還都是隱藏款和最新款，一入坑就羨煞大批粉絲。

至於讓泡泡瑪特和Labubu紅遍全球的推手BLACKPINK Lisa，又在IG限動貼出新歡，會不會成為下一個搶購指標？你又最喜歡哪一個IP呢？

●貝克漢被《TIME》時代雜誌評選為2025全球百大影響力人物，在慈善領域持續發光發熱，人生榮耀再進階。

●先前貝克漢在IG限時動態曬出包上掛著Labubu的照片，寫著「Harper buying me a Labubu」，不僅沒忘tag女兒 #HarperSeven，文末還附上一個愛心，反差萌吸引大批粉絲按讚。

●舒淇最近也入坑泡泡瑪特，包上掛的Crybaby雖然沒露出正面，不過眼尖的粉絲馬上認出是出現機率極低的眼淚工廠系列隱藏版白色初生搪膠毛絨掛飾。

●舒淇入手的還有最新款豹紋小貓咪設計的Crybaby Wild but Cutie搪膠毛絨掛飾，果然是貓奴必Buy！

●Lisa常在IG限動PO出與泡泡瑪特的合照，除了Labubu和Crybaby，對旗下不少IP也如數家珍，因為開盲盒太刺激，她曾豪氣地說「我通常都是買整套」，也就是所謂的一中盒。

●Lisa的IG限動最新亮相的是Pucky Beanie Bubble Up（Pucky豆子冒泡）毛絨掛件系列，同樣採盲盒設計，圓滾滾的超可愛，是否有機會成為下一款夯貨呢？

●i-dle Minnie也是泡泡瑪特的狂愛者，不僅在包包上經常可見Labubu、Crybaby的蹤影，還會把它們掛在身上，或巡演時隨身攜帶、到處擺拍。