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Harry Winston印記Emerald系列 色票般的愉悅時光紀念

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓印記Emerald系列表款提供了如色票般的多變面盤，正可與彩色寶石珠寶疊搭造型、以寶石無聲傳情。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列表款提供了如色票般的多變面盤，正可與彩色寶石珠寶疊搭造型、以寶石無聲傳情。圖／海瑞溫斯頓提供

夏日已然來臨，豐沛的情緒、高昂的能量正瀰漫在城市街道之中。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌別具辨識度的「印記」Emerald系列女表，從品牌創辦人鍾愛的祖母綠型切工成為表款風格聚焦，並提供豐富色彩與寶石鑲嵌合計近10種款式，無論出門時鍾情任一種色彩或造型風格，皆能輕鬆配對、創造閃耀氣場。

使用了18K白金或玫瑰金設計表殼輪廓的印記Emerald系列女表，取四大貴重寶石中的「祖母綠」切工、將時間從無形化為具象。海瑞溫斯頓並將時間賦予了珍貴的珠寶意念，因應手表面盤上的橘色、綠松石色、粉色、粉紅色珍珠母貝對應上同色系的雙圈纏繞式的緞面表帶，此時手表更成為時尚的輕奢配件，柔美、浪漫，另有18K玫瑰金米蘭式表帶搭配白色珍珠母貝面盤或綠色面盤。

全系列印記Emerald表款更提供了17.7 X 24毫米或17.75 X 24毫米兩種選擇，在極細微差距間營造出纖巧或修長印象，內在的石英幾芯則帶來時鐘與分鐘顯示，一但搭配上海瑞溫斯頓的Forget-Me-Not系列設計珠寶雙環戒、粉紅藍寶石鑽戒、Lily Cluster系列玫瑰金或鉑金鑽戒，透過珠寶的複數疊加造型，紀錄日常生活中的每一個喜悅瞬間、歡快共鳴。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表綠松石色款，以纏繞的雙圈緞面表帶，營造出浪漫柔美印象，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表綠松石色款，以纏繞的雙圈緞面表帶，營造出浪漫柔美印象，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表亮橘色款，18K白金、石英機芯、時間顯示。面盤選用橘色珍珠母貝，搭配微珠打磨橘色珍珠母貝和蛋面打磨橘色珍珠母貝裝飾，18K金祖母綠型品牌標識，共鑲嵌20顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表亮橘色款，18K白金、石英機芯、時間顯示。面盤選用橘色珍珠母貝，搭配微珠打磨橘色珍珠母貝和蛋面打磨橘色珍珠母貝裝飾，18K金祖母綠型品牌標識，共鑲嵌20顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列18K玫瑰金腕表，石英機芯、時間顯示；白色珍珠母貝面盤共鑲嵌44顆圓形明亮式切工鑽石、3顆明亮式切工紅寶石，以及1顆祖母綠型切工紅寶石，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列18K玫瑰金腕表，石英機芯、時間顯示；白色珍珠母貝面盤共鑲嵌44顆圓形明亮式切工鑽石、3顆明亮式切工紅寶石，以及1顆祖母綠型切工紅寶石，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供

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