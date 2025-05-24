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Harry Winston印記Emerald系列 色票般的愉悅時光紀念
夏日已然來臨，豐沛的情緒、高昂的能量正瀰漫在城市街道之中。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌別具辨識度的「印記」Emerald系列女表，從品牌創辦人鍾愛的祖母綠型切工成為表款風格聚焦，並提供豐富色彩與寶石鑲嵌合計近10種款式，無論出門時鍾情任一種色彩或造型風格，皆能輕鬆配對、創造閃耀氣場。
使用了18K白金或玫瑰金設計表殼輪廓的印記Emerald系列女表，取四大貴重寶石中的「祖母綠」切工、將時間從無形化為具象。海瑞溫斯頓並將時間賦予了珍貴的珠寶意念，因應手表面盤上的橘色、綠松石色、粉色、粉紅色珍珠母貝對應上同色系的雙圈纏繞式的緞面表帶，此時手表更成為時尚的輕奢配件，柔美、浪漫，另有18K玫瑰金米蘭式表帶搭配白色珍珠母貝面盤或綠色面盤。
全系列印記Emerald表款更提供了17.7 X 24毫米或17.75 X 24毫米兩種選擇，在極細微差距間營造出纖巧或修長印象，內在的石英幾芯則帶來時鐘與分鐘顯示，一但搭配上海瑞溫斯頓的Forget-Me-Not系列設計珠寶雙環戒、粉紅藍寶石鑽戒、Lily Cluster系列玫瑰金或鉑金鑽戒，透過珠寶的複數疊加造型，紀錄日常生活中的每一個喜悅瞬間、歡快共鳴。
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