粵菜最強聯名！香港麗晶軒 x 台灣晶華軒 6月快閃3天

連續14年榮登米其林星榜的香港粵菜傳奇「麗晶軒」，將於6月12日至14日應台北晶華酒店之邀來台客座，與被譽為全台最難訂位餐廳的「晶華軒」首度攜手，推出「雙城名廚・粵菜之巔」限定客座饗宴，10道式晚宴菜單由雙方廚藝團隊共同設計，有經典之作、也有僅限本次獨家呈現的創新料理。每場晚宴席次限量供應，每席售價18,800元。

香港麗晶酒店緊鄰維多利亞港，是香港人心中最具代表性的地標， 開業至今招待過無數位國際元首、企業名流。酒店內的麗晶軒（Lai Ching Heen）曾一度更名為「欣圖軒」，2010年起連續14年獲得米其林星級肯定，現為港澳地區18家米其林二星餐廳之一。行政總廚劉耀輝和主廚鄭文生始終堅持讓麗晶軒「靠味道說話」，在美食盡出、競爭激烈的香港市場立於不敗之地。

此次受邀來台客座的麗晶軒團隊帶來的是深受饕客好評的招牌菜式，包括「蒜片青尖椒香檳茸鹿耳島和牛」與「脆釀鮮蟹蓋」。其他客座限定美饌有黑魚子煙燻蛋搭配龍帶玉梨香的開胃前菜，氣勢華麗、滋味上乘的「蠔皇原隻28頭吉品」，以及交織芋香、奶香與蛋香的滑順甜品「福果芋蓉燉蛋白」。

台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明領軍的晶華軒團隊，則端出多款全新菜色迎賓，包括「冰醉牡丹蝦」、「青檸蜇頭」、「鹵水墨魚三款冷前菜拼盤」，以及選用色澤金黃透明的馬鞍花膠與冬蟲夏草、甲魚、金華火腿等十多款名物入饌的「乾清佛跳牆」。會令饕客眼睛一亮的還有以頂級婆蔘佐澳洲帝皇蝦，並加入雞丁、螺頭、帶子、冬菇、竹荀等食材並以特製蠔汁燉煮而成的「龍船海參」，每一口都是極致美味。魚骨湯頭絕美、鮮香四溢的「皮蛋香芫斑球泡飯」，以及米製的果香甜點「水蜜桃糯米糍」，道道結合經典與創新。