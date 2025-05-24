小尺寸、更迷人！Bell & Ross BR-05 36毫米 穠纖合度

繼四月在日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展公布年度新品後，Bell & Ross的BR-05 36mm腕表已正式到貨台灣，結合正方與圓展現幾何輪廓的BR-05今年正式展現了輕巧尺寸與多種面盤色彩，同步接軌近年逐漸加溫的中性尺寸風潮。

設計靈感源自飛行文化的專業製表品牌Bell & Ross創立於1992年，旗下BR系列多數具宛如飛機儀表板的方正輪廓與四角螺絲。2019年問世的BR 05系列則是品牌少見的破格之作：兼容了圓形與正方兩種幾何輪廓，同時具備一體成型整合式金屬表帶。該系列近年並陸續完備設計樣貌，發表涵蓋鏤空、雙色金、全玫瑰金，甚至去年並推出結合雷射雕刻的潮流風「刺青」龍年限量表，令人耳目一新。