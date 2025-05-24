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小尺寸、更迷人！Bell & Ross BR-05 36毫米 穠纖合度

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
36毫米的中性尺寸，讓Bell & Ross的BR 05儼然回到1980、1990年代的手表尺寸主流。圖／Bell & Ross提供
36毫米的中性尺寸，讓Bell & Ross的BR 05儼然回到1980、1990年代的手表尺寸主流。圖／Bell & Ross提供

繼四月在日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展公布年度新品後，Bell & Ross的BR-05 36mm腕表已正式到貨台灣，結合正方與圓展現幾何輪廓的BR-05今年正式展現了輕巧尺寸與多種面盤色彩，同步接軌近年逐漸加溫的中性尺寸風潮。

設計靈感源自飛行文化的專業製表品牌Bell & Ross創立於1992年，旗下BR系列多數具宛如飛機儀表板的方正輪廓與四角螺絲。2019年問世的BR 05系列則是品牌少見的破格之作：兼容了圓形與正方兩種幾何輪廓，同時具備一體成型整合式金屬表帶。該系列近年並陸續完備設計樣貌，發表涵蓋鏤空、雙色金、全玫瑰金，甚至去年並推出結合雷射雕刻的潮流風「刺青」龍年限量表，令人耳目一新。

2025年新款的BR-05 36毫米系列自動腕表是該系列問世以來最輕巧的一款，整體設計保留了外方內圓的印象，唯表殼厚度成功「塑身」、精鋼表殼約8.5毫米，也讓上手時的服貼感更為明顯。面盤上四個阿拉伯數字時標12、3、6、9搭配上8個棒狀小時時標，具有該系列也是Bell & Ross一貫的讀取便利性，但日期視窗則予以省略。令人驚喜的是：表款面盤帶來了俐落銀色、典雅黑、清爽的冰藍色，以及柔美、變化莫測的珍珠母貝。BR-Cal.329自動上鍊機芯具備54小時動力儲存，同時四種面盤訂價皆為14萬9,000元，男女皆宜。

紳士風不盡然與陽剛、外顯畫上絕對等號，中性的36毫米也可以是一種節制的姿態，穠纖合度。圖／Bell & Ross提供
紳士風不盡然與陽剛、外顯畫上絕對等號，中性的36毫米也可以是一種節制的姿態，穠纖合度。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-05 36毫米腕表黑色款，14萬9,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-05 36毫米腕表黑色款，14萬9,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-05 36毫米腕表冰藍色款，14萬9,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-05 36毫米腕表冰藍色款，14萬9,000元。圖／Bell & Ross提供

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