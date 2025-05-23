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柯震東親自留言揪吃！這家高空餐酒館甫開放訂位就爆紅

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
到了夜晚九點後的夜間菜單（Late Night Menu），整體轉為可輕鬆手拿，隨性移動感受熱情氛圍的派對風格，以美式料理為基礎，再加入韓式風味點綴。圖／boon現代韓式餐酒館提供
到了夜晚九點後的夜間菜單（Late Night Menu），整體轉為可輕鬆手拿，隨性移動感受熱情氛圍的派對風格，以美式料理為基礎，再加入韓式風味點綴。圖／boon現代韓式餐酒館提供

位於信義區微風南山48樓的全新高空「boon現代韓式餐酒館」，甫開放訂位就爆紅，目前一週以內的晚上九點半以後夜間時段，已經完全訂不到位子；甚至下午五點半起至七點半的晚餐時段，也只有5月30日還有座位，包括高顏值人氣男星柯震東都在餐廳的官方Threads帳號親自留言：「我想吃，誰要一起！」、「生日聚餐或出道聚餐哪個好呢？」

柯震東此言一出，立馬引發來自粉絲的熱烈迴響，「不衝突啊！兩個都辦」、「我訂位了，你願意跟我去嗎？」、「老公我來了」、「選我、選我」、「一起」、「哪天要去？千萬別說出來，不然會爆炸」。

「boon現代韓式餐酒館」所在的位址，就是過去「CÉ LA VI Taipei」原址，原經營團隊theLOOP集團看準韓流風潮的延伸潛力，經改裝後以全新品牌「boon現代韓式餐酒館」出發，攜手韓裔美籍餐飲業務發展總監趙韓淞（Chef Han, Hansang Cho）與施柔安主廚（Chef Cathy, Catherine Shih）團隊，帶來現代韓式料理，他們特別依據日、夜劃分不同元素主軸菜單，凸顯專屬於此高空場域的日夜樂趣。

尤其入夜後的大片落地窗與茶鏡壁面交織映照360度的城市高空美景，加上大型音樂祭等級的Funktion-One專業音響、國際級DJ音樂的放送，更讓「boon現代韓式餐酒館」在晚餐後的夜間時段格外搶手，想要在這裡欣賞信義區高空夜景，務必及早訂位。

在這裡提供的韓式料理，並非刻板印象中的韓國菜，自小旅居美國的Chef Han，而是揉合西方韓式文化所創作出來的全新菜色。另一位駐店主廚Chef Cathy在加拿大長大，她擅長結合東西方風味，以細膩手法將童年記憶與文化背景融入作品之中。

比如全日菜單當中的「辣炒年糕麵疙瘩」，巧妙以義式麵疙瘩取代傳統年糕，搭配煙燻培根，以及韓式辣醬、奶油調製的濃郁辣味玫瑰奶油醬，風味融合韓式街頭小吃與義大利奶油培根麵的靈魂，有著獨特香氣與甜辣風格。

「韓式生牛肉」將薄切生牛肉融合鯷魚、芥末、帕達諾起司與香菜，以及紫蘇油的香氣點綴，帶出鹹香馥郁、細膩滑順的現代風味。「濟州鮑魚粥」選用韓國濟州的新鮮鮑魚，加入新鮮鮑魚肝臟與燉煮鮑魚的高湯作為粥底，不同於傳統單一口感的鮑魚粥，醃漬鮑魚、芝麻油的交融讓層次豐富、滋味更深邃。

在晚上九點以後供應的夜間菜單（Late Night Menu）方面，「煙燻牛肉三明治」烤酸麵包夾入現刨帕斯特拉米牛肉，搭配切達起司、泡菜糖醋醬、自製超級醬與芥末奶油，融合美式與韓式風味。「蒜香炸雞翅」將雞腿、雞翅酥炸後裹上蒜香醬汁，搭配蔥花、檸檬皮與醃白蘿蔔享用，令人吮指回味。

「韓式烤牛肉起司薯條」在皺紋薯條上層層堆疊韓式烤牛肉、泡菜丁、切達起司、青蔥、香菜與特製超級醬，充滿韓式牛肉泡菜風格的起司薯條，濃郁又過癮。

在甜點方面，則以傳統韓國甜點為靈感，將主廚童年回憶中的香蕉牛奶、卡士達派等，注入甜點設計。「紫蘇瑪德蓮」將韓式料理常見的紫蘇元素，賦予經典瑪德蓮甜點心風味，搭配甜玉米卡士達醬、黃金巧克力焦糖醬，為香氣獨特的鬆綿瑪德蓮增添多元風味。

「炙燒巧克力派」在熱巧克力醬、焦糖醬、烘烤杏仁片點綴的義大利蛋白霜底下，藏著濃郁巧克力蛋糕與椰香冰淇淋，風味甜蜜濃烈、層次豐富。「香蕉派」以香蕉卡士達醬、香緹鮮奶油，為沙布列餅帶來濃郁滑順的香蕉氣息。

至於最關鍵的調酒部分，調酒師挑選7款經典調酒Long Island Iced Tea、Mojito、Gin Fizz、Old Fashioned、Moscow Mule、Negroni與Espresso Martini，運用韓式元素創新演繹（Twist），除汲取韓國燒酒、韓國傳統米酒「馬格利」等特色，在調配上也特地降低甜度，來搭配偏甜的韓式料理，並帶來「暖若人生」、「伊甸園」兩款boon特別版調酒。

◎boon現代韓式餐酒館

．電話：0909-956-000

．地址：台北市信義區松智路17號48樓（微風南山星空塔）

．營業時間：週二 9:00～02:30、週三至週日11:00～02:30（週一公休）

．菜單： ALL DAY 11：00～21:00、 LATE NIGHT 21：00～02:30

．座位數：100位

．備註：8人以上每位低消500元。室內小包廂（7～8位）: 4,000 元+ 10%、室內大包廂（8～10位）: 5,000元 + 10%。

．訂位連結：https://reurl.cc/LaDlgx

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經典調酒Moscow Mule加入韓國傳統米酒「馬格利」，帶來獨特風味，售價350元＋10%。圖／boon現代韓式餐酒館提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
經典調酒Moscow Mule加入韓國傳統米酒「馬格利」，帶來獨特風味，售價350元＋10%。圖／boon現代韓式餐酒館提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
經典調酒Old Fashioned，加入韓式元素桑椹重新演繹，售價350元＋10%。圖／boon現代韓式餐酒館提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
經典調酒Old Fashioned，加入韓式元素桑椹重新演繹，售價350元＋10%。圖／boon現代韓式餐酒館提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「boon現代韓式餐酒館」位於信義區微風南山48樓。圖／boon現代韓式餐酒館提供
全新「boon現代韓式餐酒館」位於信義區微風南山48樓。圖／boon現代韓式餐酒館提供
theLOOP集團看準韓流風潮的延伸，攜手韓裔美籍餐飲業務發展總監趙韓淞（右）與施柔安主廚團隊，帶來現代韓式料理，打造全新「boon現代韓式餐酒館」。圖／boon現代韓式餐酒館提供
theLOOP集團看準韓流風潮的延伸，攜手韓裔美籍餐飲業務發展總監趙韓淞（右）與施柔安主廚團隊，帶來現代韓式料理，打造全新「boon現代韓式餐酒館」。圖／boon現代韓式餐酒館提供
「濟州鮑魚粥」720元＋10%。圖／boon現代韓式餐酒館提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「濟州鮑魚粥」720元＋10%。圖／boon現代韓式餐酒館提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「boon現代韓式餐酒館」共有100個座位。圖／boon現代韓式餐酒館提供
「boon現代韓式餐酒館」共有100個座位。圖／boon現代韓式餐酒館提供
全天共享（All Day）概念詮釋，其中約八成菜色為韓式風格，兩成則融入美式元素。圖／boon現代韓式餐酒館提供
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