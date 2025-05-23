阿爆、黃宣雙美聲站台GUCCI Lido系列 揮灑盛夏活力

GUCCI今日於台北101專門店正式發表GUCCI Lido夏日度假系列新品，本系列從義大利傳統海濱泳池的生活方式得到設計靈感，將海風、明亮色彩、輕盈的服裝用料，勾勒出義大利人對於度假的愜意畫面，活動中並邀請音樂人黃宣與金曲女聲Abao阿爆出席，散發盛夏活力。

兩人今日穿戴造型都展現出一如音樂的渲染性活力，其中阿爆以雙色拼接丹寧寬褲搭配上半身的船錨鍊條印花絲質襯衫，也懷舊、也時髦，黃宣則選擇了白色刺繡棉質襯衫與深藍色羊毛收邊長褲，召喚出夏日出遊艇的愉悅心情。互評造型時黃宣稱讚阿爆為「夏日奔放頭巾女王」，而阿爆則封黃宣是「下班海軍王子」，因為海軍漸層藍色與襯衫上的船錨Logo，感覺隨時就要下班、展開愜意度假。

而當兩人被問到旅遊的必備單品時，阿爆表示一定花卉頭巾，因為很放鬆、同時也有度假感；黃宣則表示大小適中的旅行袋像是活動上造型的GG Seaspray手提包，可將旅行所需全數收納、並將美好回憶全數打包。由於每個人旅遊的習慣不盡相同，黃宣首先表示自己是隨性派，因此會邀請愛計畫的朋友成為旅伴，此時阿爆也幽默表示認同，這樣旅程負責放鬆就好。

GUCCI 2025夏季Lido系列包含了海面倒影漸層反光（GG Seaspray）、經典的Flora花卉圖騰、愜意的海軍條紋（Marina Motif）以及雪酪色系（Sorbet）等多個主題。其中GG Seaspray並有深藍、熟成橄欖兩種色彩配置，營造出輕快斯文或穩重的不同印象；Flora花卉則有一款府綢棉襯衫彙集了豐富花卉、蚱蜢、蝴蝶、蜜蜂等昆蟲，宛如還未完成的著色簿，多彩鮮豔；義大利經典甜品雪酪色也成為包款配色，並以淺黃、淺紫、粉紅等色彩出現在GG Marmont包款上；同時GG Marmont包款另帶來小羊皮款式，包款整體更澎潤、觸感也更為柔軟。

女性單品則推薦像是船錨鍊條印花絲質襯衫、白色船錨刺繡府綢襯衫，此種風格出自1960年代的Riviera Chic風格，將船錨元素賦予了懷舊與華麗印象，後者並在白色府綢上施以刺繡，尤其刺繡圖案更將船錨造型藏入，刺繡的包邊並使用義大利appliqué技法，呈現生動的鋸齒狀與鄉間的田園風情，皆可搭配同系列金色Marina Chain船錨鍊耳環、項鍊，為度假感輕奢升級。