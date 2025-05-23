快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

聽新聞
0:00 / 0:00

阿爆、黃宣雙美聲站台GUCCI Lido系列 揮灑盛夏活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI結合草編、海軍漸層、條紋等多重元素，為全新Lido夏日度假系列正式上市。圖／GUCCI提供
GUCCI結合草編、海軍漸層、條紋等多重元素，為全新Lido夏日度假系列正式上市。圖／GUCCI提供

GUCCI今日於台北101專門店正式發表GUCCI Lido夏日度假系列新品，本系列從義大利傳統海濱泳池的生活方式得到設計靈感，將海風、明亮色彩、輕盈的服裝用料，勾勒出義大利人對於度假的愜意畫面，活動中並邀請音樂人黃宣與金曲女聲Abao阿爆出席，散發盛夏活力。

兩人今日穿戴造型都展現出一如音樂的渲染性活力，其中阿爆以雙色拼接丹寧寬褲搭配上半身的船錨鍊條印花絲質襯衫，也懷舊、也時髦，黃宣則選擇了白色刺繡棉質襯衫與深藍色羊毛收邊長褲，召喚出夏日出遊艇的愉悅心情。互評造型時黃宣稱讚阿爆為「夏日奔放頭巾女王」，而阿爆則封黃宣是「下班海軍王子」，因為海軍漸層藍色與襯衫上的船錨Logo，感覺隨時就要下班、展開愜意度假。

而當兩人被問到旅遊的必備單品時，阿爆表示一定花卉頭巾，因為很放鬆、同時也有度假感；黃宣則表示大小適中的旅行袋像是活動上造型的GG Seaspray手提包，可將旅行所需全數收納、並將美好回憶全數打包。由於每個人旅遊的習慣不盡相同，黃宣首先表示自己是隨性派，因此會邀請愛計畫的朋友成為旅伴，此時阿爆也幽默表示認同，這樣旅程負責放鬆就好。

GUCCI 2025夏季Lido系列包含了海面倒影漸層反光（GG Seaspray）、經典的Flora花卉圖騰、愜意的海軍條紋（Marina Motif）以及雪酪色系（Sorbet）等多個主題。其中GG Seaspray並有深藍、熟成橄欖兩種色彩配置，營造出輕快斯文或穩重的不同印象；Flora花卉則有一款府綢棉襯衫彙集了豐富花卉、蚱蜢、蝴蝶、蜜蜂等昆蟲，宛如還未完成的著色簿，多彩鮮豔；義大利經典甜品雪酪色也成為包款配色，並以淺黃、淺紫、粉紅等色彩出現在GG Marmont包款上；同時GG Marmont包款另帶來小羊皮款式，包款整體更澎潤、觸感也更為柔軟。

女性單品則推薦像是船錨鍊條印花絲質襯衫、白色船錨刺繡府綢襯衫，此種風格出自1960年代的Riviera Chic風格，將船錨元素賦予了懷舊與華麗印象，後者並在白色府綢上施以刺繡，尤其刺繡圖案更將船錨造型藏入，刺繡的包邊並使用義大利appliqué技法，呈現生動的鋸齒狀與鄉間的田園風情，皆可搭配同系列金色Marina Chain船錨鍊耳環、項鍊，為度假感輕奢升級。

男裝系列首推費工耗時的丹寧系列，並使用兩種不同染製技法，其中一套丹寧外套是在丹寧上施作多層塗層，讓水洗過程中逐漸呈現多層次褪色效果；另一套丹寧Polo衫則是在成衣後再進行染色，讓衣服呈現漸變、舒緩的度假氛圍。男性配件則推薦了像是選用白色Original GG帆布打造的GUCCI Re-Motion運動鞋，鞋款側邊加以綠紅綠Web織帶裝飾，讓無論街頭、海灘或城市皆任意走跳；此外自馬蹄鐵扣環轉譯再設計的GUCCI Chiodo系列項鍊則散發花花公子的瀟灑不羈，當銀色搭配上經陽光親吻後的健康膚色，更能展現義大利GUCCI男子的風格印記。

GUCCI 白色刺繡棉質襯衫、左胸前飾以紅色刺繡船錨造型，37,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 白色刺繡棉質襯衫、左胸前飾以紅色刺繡船錨造型，37,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 檸檬黃馬銜鍊印花絲質短袖襯衫，47,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI 檸檬黃馬銜鍊印花絲質短袖襯衫，47,500元。圖／GUCCI提供
黃宣一身白襯衫搭配深藍色羊毛長褲出席GUCCI Lido發表活動。記者王聰賢／攝影
黃宣一身白襯衫搭配深藍色羊毛長褲出席GUCCI Lido發表活動。記者王聰賢／攝影
GUCCI Marina Chain船錨鍊耳環，30,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Marina Chain船錨鍊耳環，30,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Re-Motion系列運動鞋，36,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Re-Motion系列運動鞋，36,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Lido夏日系列從1960年代的Riviera Chic風格借鏡並加入紅藍白三色、條紋與船錨造型，懷舊也優雅。記者釋俊哲／攝影
GUCCI Lido夏日系列從1960年代的Riviera Chic風格借鏡並加入紅藍白三色、條紋與船錨造型，懷舊也優雅。記者釋俊哲／攝影
GUCCI Lido系列形象視覺讓模特兒實際將包款、太陽眼鏡「下水」拍攝，展現清涼且玩鬧的印象。圖／GUCCI提供
GUCCI Lido系列形象視覺讓模特兒實際將包款、太陽眼鏡「下水」拍攝，展現清涼且玩鬧的印象。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Marmont中型編織包，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Marmont中型編織包，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 船錨鍊條印花絲質襯衫，70,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI 船錨鍊條印花絲質襯衫，70,500元。圖／GUCCI提供
近日將前往非洲表演的Abao阿爆，震撼靈魂的美聲並曾多次獲金曲獎肯定。記者王聰賢／攝影
近日將前往非洲表演的Abao阿爆，震撼靈魂的美聲並曾多次獲金曲獎肯定。記者王聰賢／攝影
漸層藍色的GG Seaspray中型手提旅行包是本季重點，同系列另有dark olive橄欖綠色，展現熟成穩重印象，並有太陽眼鏡、後背包、休閒鞋等單品。記者釋俊哲／攝影
漸層藍色的GG Seaspray中型手提旅行包是本季重點，同系列另有dark olive橄欖綠色，展現熟成穩重印象，並有太陽眼鏡、後背包、休閒鞋等單品。記者釋俊哲／攝影
GUCCI Chiodo系列項鍊，86,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI Chiodo系列項鍊，86,100元。圖／GUCCI提供
Abao阿爆（右）與黃宣除示範GUCCI Lido夏日穿戴，並將在派對上獻唱、為來賓留下愉悅回憶。記者王聰賢／攝影
Abao阿爆（右）與黃宣除示範GUCCI Lido夏日穿戴，並將在派對上獻唱、為來賓留下愉悅回憶。記者王聰賢／攝影

義大利 海軍

延伸閱讀

阿爆、鄭宜農攜手爆驚喜 台灣好聲音征服紐約

透視裝贏慘！達珂塔強生「超強H型身材下半身全看光」但這一處竟被眾人嫌？

影／世壯運開幕典禮湧1.8萬人 周湯豪壓軸演出口誤「世大運」

告五人首登大巨蛋！17日世壯運開幕超強卡司一次看

相關新聞

「拍賣級的銘牌和牛」限時9天開吃！乾杯集團競標直送

台灣饕客愛和牛，頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」為此推出「拍賣級別」的銘牌和牛，饕客可一次品嘗尾崎牛、近江牛、中山牛等5大頂級...

阿爆、黃宣雙美聲站台GUCCI Lido系列 揮灑盛夏活力

GUCCI今日於台北101專門店正式發表GUCCI Lido夏日度假系列新品，本系列從義大利傳統海濱泳池的生活方式得到設...

AI新功能火力全開！2025 Google I/O 5大重點不可不知

在剛落幕的2025年Google I/O開發者大會中，Google發布了多項重磅創新，涵蓋AI模型、搜尋體驗、生成式媒體...

林志玲Qeelin高級珠寶傍身 古典東方美閃耀坎城影展

第78屆坎城影展仍正如火如荼展開，除了歐美明星的派對或紅毯造型成為人氣焦點，日前林志玲也選擇了東方高級珠寶品牌Qeeli...

今夏最甜HOLA×HARIBO超萌聯名！9款限量商品把小熊軟糖變大了

全球最紅的HARIBO小熊軟糖變大了！HOLA×HARIBO推出今夏最甜「糖果系」跨界聯名，共有9款限量商品，包括48公...

穩如鈦山 TITANSHIELD 固態行動電源開箱實測：支援三合一無線快充

近年來，消費者對行動電源的需求不再僅止於充電效率與容量，更關注產品在安全性、攜帶性與裝置兼容性上的表現。來自 grantclassic 的全新行動電源產品——穩如鈦山 TITANSHIELD，即是在此背景下推出，主打固態鋰電芯、支援三合一無線充電（MagSafe／Apple Watch／AirPods），並具備獨特的客製化背板選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。