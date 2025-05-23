「拍賣級的銘牌和牛」限時9天開吃！乾杯集團競標直送

台灣饕客愛和牛，頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」為此推出「拍賣級別」的銘牌和牛，饕客可一次品嘗尾崎牛、近江牛、中山牛等5大頂級和牛的極致風味，即日起至5月31日限期品賞。

為讓台灣食客也能品嘗到銘柄和牛的獨到美味，乾杯集團董事長平出莊司親赴日本和牛世界拍賣會，與來自14個國家的頂尖業者共同競標64頭頂級和牛，在激烈的競標中，乾杯集團成功購得10頭，成為當屆最大的買家。並以實績榮獲「品牌推廣獎」殊榮。

此次競拍所得的銘牌和牛，涵蓋近江牛、中山牛、尾崎牛、CITRUS柑橘牛、奈義和牛，每一種都有其獨特的風味和珍貴之處，且全數為A5等級，再精選其脂肪交雜基準（BMS）達到令人驚艷的11至12級，保證品味到油花分布最均勻的頂標美味。

老乾杯銘柄和牛饗宴的菜單設計，延續「和牛一頭燒」的品牌精神，從全牛拆解出33個部位中、精選8處經典，設計出多樣的料理，包括日本和牛雙金炙烤壽司、三種部位和牛盛合、姿切燒附七星米飯、紐約客炸牛排明治、牛排等經典佳餚，展現和牛的多元滋味。搭配前菜、釜飯與甜點共11道料理2,480元＋10%。饗宴中，服務人員也將展示和牛的身分識別，涵蓋銘柄特色、飼養月齡、油花等級等，引領饕客探索銘柄和牛的新知與獨到韻味。

首波銘柄「宮崎尾崎牛」於5月23日至26日期間開賣，由乾杯集團獨家引進來台，也是日本唯一一家以農場主人姓氏命名的銘柄和牛，以其精美的大理石花紋和清爽口感的油脂聞名，成就「每天吃也不膩口」的獨特風味。

接著，5月25日至5月28日推出國際盛名的「滋賀近江牛」與「岡山奈義和牛」，作為日本三大和牛之一的「近江牛」，擁有超過400年歷史，以琵琶湖畔的富饒大地養育出的肉質柔潤且香氣濃郁。「奈義牛」則以餵食黑豆的獨特飼養，提升了肉質的風味與口感，追求霜降與紅肉的完美比例，呈現細膩且健康的風味。

5月28日至5月31日「鹿兒島中山牛」和「宮崎CITRUS柑橘牛」將同步登場，被許多美食界人士推崇的「中山牛」，以因其卓越的風味和柔嫩口感，獲獎無數；而「CITRUS柑橘牛」以餵食柑橘類水果飼養著名，賦予了肉質獨特的香氣和酸甜層次，是不容錯過的和牛珍品。

在這個盛宴中，每款銘柄牛數量僅有1至2頭，只能供應約300至500客套餐，並分配至不同的指定門市提供，極為珍稀。供應分店可查官網：https://www.kanpaiclassic.tw/。

銘柄和牛饗宴 販售資訊： 宮崎尾崎牛：5/23~5/26，老乾杯信義店、南西店、桃園中茂店、大直忠泰店、台中市政店、高雄夢時代店、高雄漢神店。 岡山奈義和牛、滋賀近江牛：5/25~5/28，SOGO復興店、桃園台茂店、嘉義王子耐斯店、新竹喜來登店、慶城店、台南西門店、板橋店。 宮崎CITRUS柑橘牛、鹿兒島中山牛：5/28~5/31，老乾杯信義店、南西店、桃園中茂店、大直忠泰店、台中市政店、高雄夢時代店、高雄漢神店。